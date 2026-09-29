По-евтина защита срещу дронове: НАТО изгражда нова "стена" по източната си граница

Изтребителите, въоръжени със скъпи ракети "въздух-въздух", са поели водещата роля в борбата за сваляне на евтините дронове, които нарушават въздушното пространство на НАТО – една скъпоструваща динамика, която според официални представители трябва да се промени.

Латвия, съюзник на НАТО, изгражда автоматизирана защитна стена срещу дронове, вдъхновена от опита на Украйна, по цялата си източна граница с Русия. Тя е проектирана така, че изтребителите да бъдат последната линия на отбрана, а не първата, заяви латвийският министър на отбраната Райвис Мелнис пред Business Insider. Очаква се системата да бъде завършена до края на септември.

Системата, каза Мелнис, има за цел да засича и неутрализира "всеки дрон, който навлезе". Изтребителите ще служат вместо това като "вторично средство" за спиране на дроновете, добави той. Ако дрон проникне през стената, изтребителите на НАТО ще бъдат използвани, за да го пресекат. Подходът на Латвия е насочен към решаване на проблем, пред който е изправено НАТО в по-широк план: разчитането на изтребители като F-35, F-16 и Rafale за сваляне на евтини дронове с ракети "въздух-въздух" може да се окаже скъпо, пише BI.

Ракетите "земя-въздух" могат да бъдат дори по-скъпи,

което поставя защитниците в неустойчива ситуация.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви през юни, че "в дългосрочен план не можем да продължаваме да сваляме дронове с много скъпи прехватчи, затова трябва да намерим техники за прехват, които да са на същата цена като самите дронове".

Това е проблем, за който САЩ се тревожи във войната си с Иран, където някои ирански дронове бяха спрени с много скъпи ракети-прехватчи.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви през юни, че "в дългосрочен план не можем да продължаваме да сваляме дронове с много скъпи прехватчи, затова трябва да намерим техники за прехват, които да са на същата цена като самите дронове".

Мелнис заяви, че новата граница срещу дроновете е от ключово значение, защото в крайна сметка „границата не е руско-латвийска граница. Това е граница между Русия и НАТО, между Русия и Европа“.

Той каза, че макар този участък от руската граница да граничи конкретно с Латвия, "ние сме част от НАТО и сме страна от Европейския съюз". Всеки дрон, който пресече границата, каза той, "е дрон, навлизащ във въздушното пространство на НАТО. Това е дрон, навлизащ в Европа."

Отбранителният план е вдъхновен от Украйна, която е разработила множество евтини прехващащи дронове, за да спира руските атакуващи дронове, без да използва скъпи ракети за противовъздушна отбрана. Това развитие се превърна в сигнал за тревога в цяла Европа.

Латвия все още цени мисиите на НАТО за охрана на въздушното пространство, които привличат самолети и пилоти от целия алианс за защита на нейното въздушно пространство. Тези мисии бяха разширени по искане на Латвия в отговор на неотдавнашните нахлувания на дрони.

Но войната на Русия срещу Украйна показа ограниченията на разчитането на скъпи средства за отбрана срещу евтини дронове, които могат да бъдат изстрелвани в големи количества и да претоварят противовъздушната отбрана.

Мелнис заяви, че целта е войниците да вземат само „окончателното решение за неутрализиране“ на дрона.

"В противен случай откриването, проследяването и изстрелването се извършват автономно", каза той, което позволява на Латвия да разчита на технологиите, за да намали броя на войниците, необходими за управлението на системата.

Уроци от украинската война срещу дроновете

Съюзниците от НАТО се обръщат към по-евтини системи за противовъздушна отбрана, като например дронове-прехватчи, и черпят поуки от Украйна; въпреки това повечето от тях все още са далеч от внедряването на нови решения в мащаб. Латвия действа особено бързо.

Мелнис заяви, че отбранителното планиране на Латвия се основава на наблюдения и поуки от войната в Украйна, където дроновете-прехватчи доказват, че имат „наистина висока надеждност и ефективност“ срещу заплахата от руските дронове.

Латвия е силно фокусирана върху подготовката за руска агресия. Тя се сблъсква с т.нар. хибридни атаки, включително кибератаки, палежи, шпионаж и кампании за дезинформация. Москва също така е заплашвала с военни действия срещу страната.

Мелнис заяви, че Латвия не наблюдава пряка руска военна агресия или конвенционална заплаха срещу Латвия или която и да е друга държава-членка на НАТО, но Русия се опитва да "разруши нашата сплотеност, единство и волята ни да подкрепим Украйна".

Той каза, че подкрепата за Украйна, която Латвия твърдо е подкрепила, помага за защитата на Латвия и останалата част от НАТО, като възпрепятства Русия да напредва и да възстанови силите си. Латвия внимателно проучва опита на Украйна на бойното поле и работи с украински компании в отбранителния сектор, за да приложи тези поуки у дома.

Латвия, каза той, трябва "да разгледа тези поуки и след това да реши какви са най-добрите практики, които да възприемем", вместо просто да копира Украйна. Той заяви, че Украйна може да помогне на НАТО „да изгради разбиране за това как да се води такава война, каквато те водят, и да изгради нашите способности, за да сме готови за война“, макар че конфликт, в който е въвлечена Латвия като съюзник в НАТО, би могъл да изглежда много по-различно от войната в Украйна.