Военната активност отново нараства близо до руските граници: Германия разполага 93-ти танков батальон на Бундесвера в Литва в рамките на поредния цикъл от ротации на многонационалната бойни група на НАТО. Литовски военни служители съобщават и за засилено движение на тежка техника около Калининградската област.
BIG DEVELOPMENT
A CONVOY OF MILITARY VEHICLES WERE SPOTTING IN PANEVEZYS, LITHUANIA
🇱🇹🇱🇹‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/nl5ejVtC0M— WW3 Monitor (@WW3_Monitor) September 14, 2026
Официално това са планови учения и ротации. Но за хората, които живеят в близост до райони с нарастващо военно присъствие, подобни новини неизбежно пораждат размисли за тяхната сигурност и бъдеще.
В такива условия резервният вариант не е просто решение "за утре". Това е възможност предварително да изберете къде да живеете, работите и възпитавате децата си, ако обстоятелствата се променят.
Alemania a las puertas de la tercera guerra MUNDIAL.
🇩🇪 está desplegando su 45ª Brigada Blindada en #Lituania para defender el flanco oriental de la OTAN 🇱🇹
#alemana
5000 hombres y más de 2000 piezas de equipo de combate serán estacionados cerca de la frontera #bielorrusa.🇪🇺🇩🇪 pic.twitter.com/ySUuD3WqwL— Antena 5 Radio (@a5radio) September 9, 2026
Получаването на разрешение за пребиваване може да бъде точно такъв избор - той ви дава свобода на действие и ви помага да избегнете вземането на важни решения в последния момент под натиска на обстоятелствата.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.