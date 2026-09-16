Стотици германски танкове навлязоха на територията на Литва в защита от Русия ВИДЕО

Военната активност отново нараства близо до руските граници: Германия разполага 93-ти танков батальон на Бундесвера в Литва в рамките на поредния цикъл от ротации на многонационалната бойни група на НАТО. Литовски военни служители съобщават и за засилено движение на тежка техника около Калининградската област.

BIG DEVELOPMENT A CONVOY OF MILITARY VEHICLES WERE SPOTTING IN PANEVEZYS, LITHUANIA 🇱🇹🇱🇹‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/nl5ejVtC0M — WW3 Monitor (@WW3_Monitor) September 14, 2026

Официално това са планови учения и ротации. Но за хората, които живеят в близост до райони с нарастващо военно присъствие, подобни новини неизбежно пораждат размисли за тяхната сигурност и бъдеще.

В такива условия резервният вариант не е просто решение "за утре". Това е възможност предварително да изберете къде да живеете, работите и възпитавате децата си, ако обстоятелствата се променят.

Alemania a las puertas de la tercera guerra MUNDIAL.

🇩🇪 está desplegando su 45ª Brigada Blindada en #Lituania para defender el flanco oriental de la OTAN 🇱🇹

#alemana 5000 hombres y más de 2000 piezas de equipo de combate serán estacionados cerca de la frontera #bielorrusa.🇪🇺🇩🇪 pic.twitter.com/ySUuD3WqwL — Antena 5 Radio (@a5radio) September 9, 2026

Получаването на разрешение за пребиваване може да бъде точно такъв избор - той ви дава свобода на действие и ви помага да избегнете вземането на важни решения в последния момент под натиска на обстоятелствата.