Вчера широко се разпространи новината, че Украйна е съгласна на прекратяване на огъня без никакви условия.

Всъщност в това няма нищо ново. Украйна се съгласи на примирие по линията на фронта още през март 2025 г. под силния натиск на президента на САЩ Доналд Тръмп, въпреки че преди това в Киев определяха подобен вариант като капитулация.

Вчера Украйна, страните от Европейския съюз и редица други държави – общо около 50 – изразиха същата позиция в ООН, което стана повод за появата на новини с посланието, че Киев е поискал примирие. В Русия, а дори и в Украйна, някои коментатори и телеграм канали започнаха да тълкуват това като знак, че президентът Володимир Зеленски усеща цялата тежест на военната ситуация и затова спешно иска прекратяване на огъня, коментира "Страна.ua".

Както вече писахме, думите на Зеленски за готовност да приключи войната по линията на фронта не означават, че той действително иска това. Напротив - той действа в рамките на европейската концепция, според която проточването на войната е изгодно. А призивите за примирие отправя единствено с прогнозата, че Москва ще го отхвърли. Кремъл наистина отхвърля тези призиви отново и отново. Но ако изведнъж се съгласи, на Зеленски ще му бъде трудно да отстъпи назад и да се откаже от безусловното прекратяване на огъня, за което самият той дотогава е призовавал.

Затова едновременно с изявленията за готовност за примирие той предприема стъпки, които да сведат до нула и без това малката вероятност Кремъл да се съгласи.

Например вчера той проведе заседание на „Кримската платформа“, на което заяви, че „връщането на украинците към нормален живот е невъзможно без деокупацията на Крим“. По този начин той сякаш потвърди основната теза на противниците на примирието в Москва – че Киев не е готов за пълноценно уреждане на конфликта и ще използва прекратяването на огъня единствено като пауза за продължаване на противопоставянето с Русия.

Във вчерашното си изказване пред ООН Зеленски също прокара тезата, че прекратяването на огъня по линията на фронта ще бъде поражение за Владимир Путин, което той няма да може да обясни на руснаците. Тоест като цяло Киев, а много често и европейците, представят предложението за примирие по начин, който да накара Кремъл категорично да го отхвърли.

При това се преследват няколко цели.

Първата е да се покаже на украинското общество и на международната общност, които искат възможно най-скорошно прекратяване на войната, че пречка за това не е Зеленски, а Путин.

Втората е да бъде изпратен същият сигнал към Тръмп. Минималната задача е да не се допусне Вашингтон да предприеме мерки за натиск върху Киев с цел той да бъде принуден да изпълни исканите от Русия условия – изтегляне на войските от Донбас и прекратяване на ударите по петролните рафинерии. За президентската администрация в Киев и за европейците е важно да се стигне до изборите за Конгрес, на които, както те разчитат, демократите ще победят. След това Тръмп вече няма да може дори теоретично да предприеме мерки за натиск. Максималната задача е президентът на САЩ да бъде подтикнат към засилване на натиска върху Москва, включително чрез въвеждане на „жестоки санкции“ и увеличаване на помощта за Украйна.

Третата е да бъде изпратен сигнал към руското общество, че войната продължава единствено заради позицията на Кремъл, докато Украйна е готова да прекрати бойните действия още сега и без никакви условия. Затова руснаците трябва да отправят въпросите относно всички свързани с войната проблеми към собствените си власти.

Но, повтаряме, ако Кремъл внезапно се съгласи на примирие по линията на фронта, за Зеленски, независимо от желанието му, ще бъде изключително трудно да се откаже от него след всички направени изявления.

Засега обаче Русия не дава признаци, че е готова на това, и за това има много причини. Една от основните е, че руските власти смятат, че времето във войната работи в тяхна полза. Според тях през зимата украинската енергетика и икономика окончателно ще рухнат и затова сега не си струва да се правят отстъпки, ако има възможност в близко бъдеще да бъде постигнато много повече.

Немалка роля за позицията на Кремъл обаче играе и позицията на Киев и европейците, които постоянно дават да се разбере, че прекратяването на огъня няма да означава нормализиране на отношенията с Русия, а само преминаване на конфликта в друга форма. Самите предложения за примирие пък се представят по начин, който да направи приемането им от Путин възможно най-унизително.