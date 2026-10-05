Дрон се вряза в мост в Киев по време на посещението на Мерц (ВИДЕО)

Русия предприе атака с дронове срещу Киев, докато германският канцлер беше на изненадващо посещение в града.

Двама души бяха ранени, след като Северният мост над река Днепър стана мишена на удар по време на визитата на Фридрих Мерц в Украйна в неделя, съобщава The Telegraph.

Пренебрегвайки атаката, канцлерът, придружаван от министър и представители на ръководствата на няколко компании, заяви, че пътуването му "показва, че няма да се поддадем на сплашване. Няма да ни уплаши и атака с дрон, извършена точно по време на посещението ни“.

По време на посещението си Мерц обяви военна помощ за Украйна на стойност около 1 млрд. евро, както и пакет за енергийна подкрепа на стойност 350 милиона евро.

Видеокадри запечатаха момента, в който дронът се врязва в моста, предизвиквайки мощна експлозия и стълб черен дим, докато автомобилите продължаваха да преминават по съоръжението. На други снимки се виждаха войници, оглеждащи зейнала дупка в пътното платно.

Съоръжението, известно преди като "Московският мост“, свързва гъсто населените квартали "Троещина“, "Воскресенка“, "Райдужни“ и "Оболон“ и вече беше обект на атака ден по-рано.

Отговорът на Русия

Руското министерство на отбраната заяви, че мостът е бил атакуван, тъй като е използван за транспортиране на войски и военни товари.

🚨 BREAKING: Russian forces launched a drone strike hitting the Northern Bridge in Kyiv, damaging the road surface. The strike coincides with German Chancellor Friedrich Merz’s unannounced visit to the capital to meet with Ukrainian leadership. https://t.co/j1UHYoBMa7 — UNITED24 Media (@United24media) October 4, 2026

Общо взето, руските нападения от четвъртък насам наложиха пълното или частично затваряне на три от шестте пътни моста в Киев – част от поредния опит на Москва да наруши нормалния живот в украинската столица.

Ескалацията на атаките последва обещанието на украинския президент Володимир Зеленски да засили ударите по руски петролни рафинерии.

Виталий Кличко, кметът на украинската столица, заяви, че ударите на Кремъл "разкъсват Киев“, но Зеленски зае по-твърда позиция.

"Те удрят мостове - нима наистина си мислят, че няма да отвърнем? Просто съм изумен от този животински стремеж да се ескалира ситуацията всеки ден“, каза Зеленски по време на пресконференция.

През деня други райони на страната също бяха атакувани с дронове, като петима души пострадаха в североизточната Сумска област при удар по жилищна сграда.

По време на планираното посещение на Мерц неколкократно прозвучаха сирени за въздушна тревога. Визитата включваше и обиколка на Украинската академия на науките, която пострада тежко при удар с дрон, отнел живота на двама души миналата седмица.

"Тук можем да видим пълната безсмисленост на тази война. Тези варварски нападения срещу цивилното население на Украйна трябва да спрат. Това са военни престъпления, които се извършват тук ежедневно", каза Мерц от Киев.

Освен че обяви допълнителна военна помощ за Киев, германският канцлер представи и планове за съвместно украинско-германско производство на дронове.