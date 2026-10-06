Сделката на Тръмп с Беларус за поташ: Как Русия може да получи нов коз срещу САЩ

На 21 септември президентът Доналд Тръмп обяви в социалната мрежа Truth Social, че администрацията му преговаря за "мащабна" сделка за закупуване на поташ (калиев карбонат) от Беларус, като твърди, че фермерите ще плащат значително по-малко, отколкото за доставките от Канада. Поташът – минерал, богат на калий – е един от трите основни хранителни елемента (наред с азота и фосфора), използвани за наторяване на американските култури, като повечето фермери в САЩ се снабдяват с него от Канада. На следващия ден президентът частично се отметна от думите си. В последващи изказвания той заяви, че САЩ ще продължат да купуват канадски поташ, но все пак ще се стремят към сделката с Беларус: "Беларус разполага с големи количества поташ, а нашите фермери се нуждаят от добри цени и ние искаме да постигнем по-ниска цена." Така Канада засега остава в играта, а Минск се превръща в разменна монета. Премиерът на провинция Саскачеван Скот Мо реагира остро, наричайки продукта "кървав поташ" и отбелязвайки, че беларуският поташ трябва да премине през Русия, океана и половината територия на САЩ, за да стигне до ферма в Средния запад, пише за TNI Дейвид Клемент, директор по политиките в Центъра за потребителски избор. Очевидно е, че премиерът на канадската провинция, произвеждаща поташ, би бил недоволен от сделката, но и американските фермери трябва да бъдат предпазливи.

Нека започнем с твърдението на президента за разходите, тъй като то не издържа на проверка. Беларус няма излаз на море, а санкциите на ЕС затвориха най-прекият ѝ маршрут за износ: литовското пристанище Клайпеда. След като този път е затворен, всеки тон, предназначен за САЩ, трябва да бъде транспортиран по суша през Русия, натоварен на руско пристанище и да прекоси Атлантика, преди да достигне американска земя. За разлика от това, канадският поташ се транспортира от Саскачеван по утвърдена железопътна и пристанищна мрежа с директни линии към американския Среден запад. Това е верига за доставки, изграждана в продължение на десетилетия, по чийто маршрут няма зони на военни действия. Анализаторът на пазара на торове Джош Линвил го формулира ясно: дори да съществуваше възможност за маршрут през страните от ЕС до Балтийско море, „сравнително ниската текуща стойност на поташа прави износа през Балтика и през Атлантика икономически неоправдан“. Сметките на Белия дом не излизат на хартия, камо ли на практика.

Но ако оставим настрана въпроса за разходите,

именно тук перспективата за внос на беларуски поташ се превръща в геополитически кошмар. Санкциите на ЕС, блокиращи маршрут през територията на Съюза, остават в сила, а отмяната им би изисквала единодушно съгласие от всички 27 държави членки. Това просто няма да се случи без политическа промяна в Беларус. Така износът на беларуски поташ за който и да е пазар остава трайно зависим от руските железници и пристанища.

Това означава, че достъпът на американските фермери до ключов ресурс за сезона на засаждане би минавал през инфраструктура, контролирана от руския президент Владимир Путин. Той би могъл да прекъсне тази верига на доставки само с едно телефонно обаждане. Вероятно е ескалацията от страна на Русия в близко бъдеще да остане в рамките на конвенционалните или хибридните действия. Ядрена ескалация или директни нападения срещу Европа все още изглеждат малко вероятни. Избирайки този подход, администрацията на Тръмп би дала в ръцете на президента Путин коз, който той може да използва по всяко време като лост за натиск върху американската икономика и продоволственото снабдяване. Ако сделката е толкова "мащабна", колкото твърди президентът, тя би могла да възпроизведе европейската зависимост от руския природен газ. Предоставянето на Путин на този втори лост за натиск върху Запада – този път чрез торовете, необходими за американските култури – създава уязвимост, породена от самите нас, с цена във външнополитически план, която никой все още не е калкулирал. Привържениците на сделката ще изтъкнат, че Тръмп просто води твърда политика, за да намали разходите на фермерите след години на високи цени на производствените ресурси. Този стремеж – към по-евтини торове – е напълно основателен. Данните обаче сочат, че доставката им през страна без излаз на море, която е обект на санкции, няма да доведе до желания резултат. Америка би станала зависима от благоволението на Путин.

Администрацията на Тръмп вече проведе този експеримент веднъж и резултатите трябваше да сложат край на въпроса. Когато Вашингтон наложи 50-процентни мита върху канадския алуминий, канадските производители не останаха със скръстени ръце. Aluminerie Alouette – най-големият завод за топене на алуминий в Северна Америка – увеличи продажбите си в Европа от 4% на 57% само за броени месеци.

В отговор Съединените щати засилиха зависимостта си от доставчици в Персийския залив,

като Обединените арабски емирства и Бахрейн заедно осигуряваха една четвърт от вноса на необработен алуминий. Впоследствие войната с Иран и прекъсванията на корабоплаването през Ормузкия проток принудиха американските производители да осъзнаят, че новият им източник на доставки се намира от „грешната“ страна на оспорван морски път.

Канада, макар и икономически зависима от Съединените щати, не е непременно доставчик, който се предполага от търговската война. Приблизително половината от канадския износ на поташ отива за купувачи извън САЩ, което доказва, че канадските производители всъщност имат опции другаде, когато е разумно. Отблъскването на американските фермери от тези доставки не рискува по-лоша сделка между Канада и Съединените щати – рискува никаква сделка – ако Отава реши, че диверсификацията трябва да продължи, отколкото вече е налице.

Разбира се, има по-добър път напред: да се поправят търговските отношения с Канада, съсед, необременен от война, и надежден доставчик с развита инфраструктура. Не преследвайте въображаеми спестявания, които зависят от благоволението на Владимир Путин, за да поддържат веригата за доставки функционална.

Американските фермери се нуждаят от достъпни торове, но евтините суровини не са евтини, ако едната цена е залогът, че Москва няма да прекъсне доставките по средата на сезона на засаждане.