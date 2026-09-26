От обяви в Telegram до фронта: как Русия вербува беларуси за войната в Украйна?

Кампанията на Русия за вербуване на беларуси се превърна в ключов инструмент за увеличаване на човешките ресурси на бойното поле и се възползва от икономическите затруднения и изолацията. Отдавна Русия разглежда Беларус като удобен резерв за попълване на човешките си ресурси във войната срещу Украйна, особено след като понесе тежки загуби на фронта, пише Euronews.

Икономическата зависимост на Минск, политическата уязвимост на режима на Александър Лукашенко и правната несигурност около Съюзното държавно образувание създават условия, в които Кремъл може да действа със значителна свобода.

В беларуската част на интернет през последните месеци се появиха голям брой обяви, предлагащи на беларусите възможност да сключат договор с руската армия. Те се разпространяват навсякъде – в канали в Telegram, в чатове във Viber и в страници на местни общности, където хората обсъждат ежедневни въпроси.

Понякога изглежда почти сюрреалистично: сред публикации за продажба на зеленчуци или търсене на частен учител изведнъж се появява оферта, обещаваща "висока заплата, допълнителни придобивки и руско гражданство" в замяна на участие във войната.

Разследвания на DW, TVNET, CityDog и Current Time документират рязко увеличение на такива публикации. Инициативата за правата на човека Belpol редовно посочва примери за обяви, в които вербовчиците използват беларуски телефонни номера, за да вдъхнат доверие.

В Telegram канала на Belpol могат да се видят съобщения, обещаващи огромни суми, помощ при получаване на заеми, "анулиране на наказателни присъди" и ускорена процедура за получаване на руско гражданство.

В X акаунтът на OSB Belpol публикува екранни снимки на обяви, в които на беларусите се предлага договор с еднократно плащане от 4,35 милиона рубли и бързо издаване на руски паспорт.

Тези примери не са изолирани случаи, а част от систематична кампания, насочена към социално уязвими хора.

Какво обещават вербовчиците

На беларусите се обещават суми, равни на десетки хиляди евро, високи заплати, жилище, храна, военна пенсия и застраховка "Живот".

В някои обяви дори се говори за "решаване на проблеми със закона", което е особено опасно, като се има предвид, че участието във въоръжен конфликт в чужбина попада под разпоредбата за наемнически дейности в Наказателния кодекс на Беларус, която предвижда лишаване от свобода до седем години.

Вербовчиците настояват, че службата е "законна", като твърдят, че не става дума за наемническа дейност, а за "служба в армията на Съюзната държава".

Кои са хората, които подписват договор?

Проучванията показват, че сред набраните лица мнозинството са мъже от малки градове и села, хора с ниски доходи, с дългове или с съществуващи правни проблеми. Мнозина не осъзнават правните последствия, а някои просто търсят бързи пари, без да разбират, че ще бъдат изпратени в най-опасните участъци на фронта. Активисти за правата на човека посочват, че чуждестранните войници с договор често биват разпределяни в щурмови подразделения, където процентът на жертвите е особено висок.

Схемата за набиране е проста и ефективна. Човек вижда обява в социалните медии и пише на вербовчика, който използва беларуски телефонен номер. След това му се разказва за заплащането, придобивките и предполагаемата "законосъобразност" на службата.

След това им се предлага бързо уреждане на документите и пътуване до Русия – най-често през Смоленск или Псков. Там подписват договор и стават членове на руските въоръжени сили. В този момент почти няма връщане назад.

За онези, които се съгласяват да подпишат договор, последствията могат да бъдат трагични. Освен риска да бъдат убити, те са изправени пред наказателна отговорност в Беларус, възможна загуба на гражданство или ограничения на правата им. Мнозина се оказват "пушечно месо" в чужда война, която често едва разбират.

Реакция на обществото и държавата

Беларуското общество като цяло реагира на това с тревога. Хората се оплакват от масово спам-набиране; някои се обръщат към Министерството на вътрешните работи, но практически няма отговор. Режимът на Лукашенко официално не признава, че се извършва набиране, но не прави нищо, за да го спре.

Беларус е твърде зависима от руските субсидии, за да се изправи открито срещу Кремъл. Освен това мерките за мобилизация в страната се засилват, което оказва допълнителен натиск върху мъжете в призовъчна възраст.

Наборът на беларуси не се състои от случайни обяви или хаотични инициативи на отделни лица. Това е координирана кампания, вградена в стратегията на Кремъл за разширяване на резерва от работна сила за войната срещу Украйна. Правната рамка на Съюзната държава дава на Москва допълнително поле за маневри: формално гражданите на Беларус и Русия имат "равни права", а руските институции се опитват да представят това като "равни задължения", включително задължителна военна служба.

Институтът за изследване на войната (ISW) предупреждава, че подобно тълкуване може да се превърне в основа за оказване на натиск върху беларусите и за опити за тяхната мобилизация. Русия се възползва от уязвимостта на беларуското общество, от информационната му изолация и от политическата зависимост на Минск, за да превърне Беларус в източник на човешки ресурси.

И колкото по-дълго се проточва войната, толкова по-агресивна става тази кампания.