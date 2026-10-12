Олешки е град на смъртта: Хората избират между глад и мини

На Людмила често ѝ се налага да звъни на сестра си около 40 пъти, преди връзката да се осъществи. Когато най-накрая успее да се свърже, тя едва долавя какво казва сестра ѝ.

"Чувам отделни думи, понякога са непълни. Най-важното е, че чувам гласа ѝ“, сподели пред The ​​Moscow Times Людмила (името е променено от съображения за сигурност).

Людмила, която понастоящем живее като бежанец в Европа, произхожда от село на контролирания от Украйна десен бряг на река Днепър в Херсонска област. Сестра ѝ живее от другата страна на реката, в окупирания от Русия град Олешки, където непрестанните бомбардировки са потопили града в задълбочаваща се хуманитарна криза.

Условията в Олешки продължават да се влошават от края на 2025 г. насам. Пътищата към и от града са силно минирани и тежко повредени, което оставя останалите 2000 жители, сред които по приблизителни данни има 50 деца - до голяма степен без достъп до храна, вода, газ, електричество и лекарства, разказаха пред изданието местни жители и доброволци.

"Тя казва, че всичко е разрушено, къщите често горят, а удари падат наблизо на всеки 5 до 10 минути“, каза Людмила.

Всичко е съсипано от дронове

С население от 24 хиляди души преди войната, Олешки е функционирал като сателитен град на Херсон, разположен от другата страна на река Днепър. Градът се озовава на фронтовата линия, след като руските сили се изтеглят отвъд Днепър в края на 2022 г.

Днес руските сили използват позиции на окупирания бряг, за да нанасят удари по украински градове, докато в отговор Киев атакува руските сили от другата страна на реката, отбеляза военният анализатор Конрад Музика.

Месеци наред бомбардировки са разрушили голяма част от инфраструктурата на града, твърди представител на руска организация, която евакуира цивилни от районите на фронтовата линия.

"Всичко е съсипано от дронове. Жилищните сгради без повреди се броят на пръсти. На практика е невъзможно да се влезе или излезе оттам“, заяви представителят пред The ​​Moscow Times, като пожела да остане анонимен поради деликатния характер на темата.

Доставки на храна по шосе не са извършвани от юни насам, когато шофьор на камион за доставки загина, след като превозното му средство попадна на мина.

"През последните два месеца хората ядат трева“, разказа жител, който е напуснал града пеша в сряда.

"Храна може да се купи само в Раденск“, обясни той, визирайки малко селище, намиращо се на 23 километра разстояние.

На всеки няколко дни сестрата на Людмила изминава този път пеша, за да купи храна, докато съпругът ѝ, възстановяващ се от рана от шрапнел, получена при атака с дрон, я чака тревожно у дома.

"Когато се върне, краката ѝ са напълно подпухнали“, споделя Людмила за сестра си.

Тежки дни

"Да се ​​взривят на мина или да умрат от глад? Хората от Олешки са принудени да избират между две смърти“, заяви миналата седмица в публикация украинският комисар по правата на човека Дмитро Лубинец.

Кадри от дрон, споделени от Лубинец по-рано тази седмица, показаха как около двайсетина от останалите жители на Олешки се опитват да избягат от града с електрически скутери, велосипеди и дори пеша.

Тетяна Хасаненко, ръководител на градската военна администрация на Олешки (която в момента работи извън града), съобщи, че 12 души, избягали от населеното място през миналия месец, са достигнали до територия под украински контрол. Други евакуирани се намират в близки градове в окупираната от Русия част на Южна Украйна.

Украйна обвинява Москва за задълбочаващата се криза, която външният министър Андрий Сибига определи като руска "обсада“.

Кремъл призна, че ситуацията в града е "критична“, но обвини Киев, че пречи на цивилните да напуснат.

Тъй като Москва забранява на хуманитарни структури и международни организации да работят в окупираните от Русия украински територии, евакуацията на цивилни се извършва от малки доброволчески групи. Често на тези групи се налага да предприемат пътувания, продължаващи дни наред през Русия и Беларус, за да върнат хората у дома.

"Работим навсякъде, където достъпът е възможен, но в Олешки е най-трудно“, каза доброволецът, който за последен път е бил в града преди повече от месец.

В неделя украинските военни използваха дронове, за да доставят поредна пратка с храна и лекарства в Олешки, след като първоначалната операция се състоя в края на септември. Последната доставка се състоеше от близо 400 пакета с общо тегло почти 4 тона, заяви Сибига.

Нито сестрата на Людмила, нито житежителителят, успели да избягат, са получили каквато и да е част от помощта, по думите им.

"Не се знае къде и на кого са я изпратили. Никой в ​​техния район не е получил нищо“, каза Людмила.

След първата доставка на 27 септември Хасаненко обвини руските сили, че са присвоили част от помощите.

Трудно е да се установи колко хора са загинали в Олешки. Към края на юни Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна е регистрирала най-малко 29 загинали и 54 ранени цивилни в Олешки и съседния град Хола Пристан от началото на 2026 г.

Отделно от това, Владимир Салдо, назначеният от Русия губернатор на окупираната Херсонска област, заяви в сряда, че от началото на годината в целия регион са загинали 68 души.

Усилията за организиране на безопасна евакуация от Олешки все още не са довели до пробив, съобщиха в четвъртък от офиса на украинския омбудсман по правата на човека. Оттам посочиха, че преговорите с Русия продължават и че Киев е предложил локално прекратяване на огъня, безопасен маршрут за евакуация и организация за приемане на жителите на територия, контролирана от Украйна.

На място хората, разговаряли с The Moscow Times, не бяха склонни да обсъждат подробно военните действия. Мъжът, успял да избяга от Олешки, сподели, че някои жители на града обвиняват Киев за постоянните атаки с дронове.

"Украинските дронове не проявяват милост дори към цивилните“, каза той.

Други, като сестрата на Людмила, обвиняват Москва за това, че е окупирала града и го е превърнала в пустош.

"Руснаците дойдоха и предизвикаха тази криза. Сега сестра ми и съпругът ѝ чакат Украйна да ги спаси“, разказва Людмила.