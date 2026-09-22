Кремъл съобщава, че в Олешки, град в контролираната от Русия част на украинската Херсонска област, има сериозни проблеми със снабдяването с храни и лекарства, но руските военни работят за тяхното разрешаване, съобщава Ройтерс.

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че украинската делегация възнамерява да повдигне пред Общото събрание на ООН въпроса за Олешки, където по думите му 6000 жители, включително 200 деца, "умират от глад и студ“.

"Окупаторите не пропускат хуманитарна помощ. Отдавна преговаряме за евакуация... а Русия не дава отговор. Ще говорим за Олешки тук, на най-високо ниво, и ще окажем натиск, така че светът да чуе това и да принуди Русия да осигури хуманитарен достъп“, каза Сибига във видеоклип, публикуван във Facebook.

Отговорът на Кремъл

“Обстановката в Алешки (превод от руски, бел. ред.), Херсонска област, е наистина критична, тъй като заради обстрелите и атаките с дронове от страна на Киев е невъзможно да бъдат доставени храни и лекарства”, отговори Песков на журналистически въпрос.

"Там наистина има проблеми с доставките на хранителни продукти и медикаменти. Киевският режим буквално прави всичко възможно, за да възпрепятства тези доставки. Дронове постоянно кръжат във въздуха и убиват хора", отбеляза говорителят.

"Нашите военнослужещи продължават да работят, за да разрешат тази ситуация много бързо”, добави Песков.