Храна няма, лекарства няма, евакуация няма: кризата в Олешки се задълбочава

Жителите на окупирания от Русия град Олешки в Херсонска област са изправени пред задълбочаваща се хуманитарна криза, тъй като постоянните руски атаки с дронове и артилерийският обстрел правят невъзможни доставката на основни хранителни продукти и лекарства, както и евакуацията на цивилни по суша.

"Тези хора трябва да бъдат спасени“, заяви на 16 септември Дмитро Лубинец, украинският омбудсман по правата на човека, като добави, че жителите отчаяно се опитват да избягат "от този ад“.

"Хората са докарани до отчаяние и просто вървят по минирани пътища (за да избягат)“, сподели пред Kyiv Independent жител на Олешки, чиято самоличност се пази в тайна от съображения за сигурност.

От предвоенното население на града, наброяващо около 24 000 души, в Олешки са останали около 2000 души, включително около 50 деца, съобщи за Kyiv Independent Тетяна Хасаненко – ръководител на украинската военна администрация на град Олешки, която в момента работи извън града.

Според съобщенията на украинските медии през пролетта, на фона на влошаващата се хуманитарна ситуация, доброволците все още са успявали да евакуират цивилни от града въпреки рисковете. Сега, няколко месеца по-късно, доброволците твърдят, че дори тези усилия за евакуация вече са невъзможни, тъй като Русия отказва да сътрудничи и оставя украинските цивилни в капан в окупирания град, изправени пред глад.

Руските войски продължават да използват градове и села на източния бряг на река Днепър в Херсонска област за нанасяне на удари отвъд реката, включително срещу град Херсон, който украинските сили освободиха през ноември 2022 г. Олешки е окупиран град на фронтовата линия на източния бряг, където цивилните живеят в условия на руско военно присъствие и подложени на атаки както от украинските, така и от руските сили.

Според Лубинец Украйна е подготвила хуманитарна мисия за евакуация от Олешки и е одобрила списък с цивилни граждани, които трябва да напуснат района. Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) също е изразил готовност да участва, а украинските сили са се подготвяли да гарантират прекратяване на огъня по време на мисията, посочи той.

Русия обаче не е потвърдила готовността си да пристъпи към изпълнението ѝ, заяви Лубинец. Украйна продължава да настоява пред Русия да разреши евакуацията и поддържа връзка с МКЧК и други международни организации, добави той.

Хасаненко заяви, че Русия "запазва мълчание“ относно ситуацията.

Първоначално руските власти се преструваха, че не забелязват бедствието, и се опитваха да представят Олешки като функциониращ град, като организираха посещения и правеха снимки там през пролетта, каза Хасаненко.

"Но след като хуманитарната ситуация стана невъзможна за прикриване, тези посещения спряха", добави тя.

Липса на храна

Жител на Олешки споделят, че ситуацията с храната се влошава от месеци.

"Още около Нова година започна недостиг на яйца, а ябълки успяхме да купим с мъка. След това не видяхме нищо подобно чак до пролетта. А когато се появиха, цените бяха астрономически“, разказа местен жител.

Други разказват, че доставките на хляб са спрели изведнъж.

По думите на Хасаненко последната успешна доставка на храна в града е била на 26 май.

"В града изобщо няма месо, брашно, олио, масло, готов хляб и други стоки от първа необходимост“, каза тя. Някои местни жители публикуваха в интернет снимки на хляб, консервиран в буркани.

Хасаненко заяви, че е имало още два опита за доставяне на провизии в Олешки. На 2 юни руски дронове атакуваха превозни средства, превозващи храна, при което загинаха двама шофьори, а други бяха ранени. На 1 септември руските сили осуетиха поредния опит за доставка на храна в града, като атакуваха пет превозни средства с дронове.

Хасаненко отбеляза, че цивилните в Олешки се опитват да си разменят храна помежду си, но местен жител казва, че "няма абсолютно нищо за купуване, а дори липсва и възможност за бартер“.

На 16 септември украинският Музей на Голодомора, посветен на съхраняването на паметта за 4,5-те милиона украинци, умрели от глад по време на управлението на Йосиф Сталин през 1932–1933 година, излезе с изявление, в което посочва глада като един от "най-тежките проблеми“ в Олешки и околността.

"Убедени сме, че мълчанието относно мащабна хуманитарна криза е недопустимо, и призоваваме международната общност да не пренебрегва ситуацията в Олешки“, се казва в изявлението.

Медицински грижи

Местната болница, останала без основни медицински консумативи, електричество и течаща вода, също изпитва сериозни затруднения в работата си, каза Хасаненко. Там продължават да работят четирима лекари – все възрастни хора, които са били част от някогашния персонал на болницата.

"Няма абсолютно никакви медицински консумативи. Единственото, което могат да направят, е да спрат кръвотечението. Няма никакви лекарства“, каза Хасаненко.

Откакто Русия разруши намиращия се наблизо язовир "Каховка“ през 2023 г., болницата е принудена да разчита на генератори за електроенергия, но осигуряването на гориво също става все по-трудно, според Хасаненко.

Тя отбеляза, че в града от години не се движат линейки, тъй като руските атаки с дронове правят това твърде опасно.

Евакуация

Според Хасаненко, 26 май е бил последният ден, в който хора са били евакуирани от Олешки, и оттогава никой не е влизал в града.

През последните седмици някои жители са започнали да напускат Олешки пеша, отправяйки се към съседното село Раденск – сами или по двойки – по пътища, минирани от руските сили.

"Те рискуват да попаднат на мина или да бъдат ударени от дрон, но въпреки това тръгват, защото оставането в Олешки е още по-тежко за тях“, каза Лубинец.

Стефан Воронцов, координатор на доброволци към неправителствената организация Humanity, която помага за евакуацията на цивилни от окупираните територии, заяви, че преходът пеша отнема пет-шест часа при постоянна заплаха от руски въздушни удари.

"Преди четири или пет месеца все още беше възможно да се напусне с автомобил. Сега единственият вариант е пеша", разказва той.

След като хората стигнат до Раденск, доброволци могат да ги вземат и да им помогнат да продължат пътя си, обясни той. По думите на Воронцов, преди около седмица доброволци са помогнали на едно семейство да напусне района.

"Някои си тръгват, докато други са принудени да се върнат (след като се снабдят с продукти), тъй като у дома ги чакат деца, внуци или роднини с ограничена подвижност“, сподели жител на Олешки.

Криза в околните населени места

Кризата не се ограничава само до самия град Олешки. Влошаващата се хуманитарна ситуация обхваща и околните населени места, като оставя още цивилни граждани в критично положение.

"Олешки не е единственото място, където има глад", казва Воронцов.

Общността на Олешки включва 13 населени места, пет от които са напълно разрушени, по думите на Хасаненко. Въпреки че селища като Соломки, Пидлисне и Козачи Лахери са понесли сериозни разрушения, там все още живеят цивилни граждани.

В други села, като Раденск, превозните средства или вече не могат да достигнат до хората, или трябва да предприемат "доста рисковано“ пътуване, избягвайки заплахите от мини и дронове, отбеляза Воронцов.

Жителите все повече се тревожат как ще преживеят зимата без редовни доставки на храна и лекарства, без електричество и надежден транспорт.