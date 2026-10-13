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Зеленски: Киев спря да атакува руските петролни рафинерии, Москва - не

Путин явно не чете Truth Social, дроновете следват други инструкции, добави той

13.10.2026 | 18:16 ч. 3
Reuters

Reuters

Украйна не е нанасяла удари по руски петролни рафинерии или енергийна инфраструктура, откакто на 11 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп внезапно обяви енергийно примирие между Русия и Украйна, заяви президентът Володимир Зеленски.

Украинският президент добави, че Русия е пренебрегнала примирието.

"Украйна не е извършвала удари по руски петролни рафинерии или по енергийния сектор като цяло през двата дни, откакто американският президент обяви енергийно примирие. Но Русия не се вслуша“, каза Зеленски в социалните мрежи.

Тръмп даде ясно да се разбере, че САЩ могат да влияят и на двете страни, когато отговаряше на въпроси на журналисти защо е обявил примирие, без да се консултира с нито една от тях.

"Те се съгласиха, защото аз казах, че са се съгласили. И този въпрос трябва да бъде уреден", бяха думите на Тръмп по повод примирието.

Новината за поредното прекратяване на огъня беше изненада за Киев, но в интервю за Axios Зеленски изрази готовността на Украйна да го спазва.

"Ако президентът Тръмп е договорил това с (Владимир) Путин, моля, кажете ни кога започва прекратяването на огъня. Ние сме готови и ще го приемем", каза Зеленски в инервюто.

Руските атаки продължават

Скоро след това Русия наруши споразумението за прекратяване на огъня в енергийния сектор, като вечерта на 11 октомври атакува топлоелектрическата централа ТЕЦ-5 в Харков.

След атаката Зеленски съобщи, че през последната седмица Русия е нанесла над 200 удара по украински съоръжения за производство и пренос на електроенергия, както и 17 удара по обекти на газовата и петролната промишленост.

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"Те убиха повече от 150 наши сънародници, а над 700 души бяха ранени“, написа Зеленски и показа кадри от щетите след атаките.

Вчера Русия на практика отхвърли идеята за прекратяване на огъня. "Ние искаме дългосрочен мир и сме готови да направим всичко възможно, за да го постигнем“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Примирието не би имало голям смисъл за Украйна, ако обхваща единствено петролните рафинерии. 

Зеленски потвърди, че страната му е "готова да спазва споразумение за прекратяване на огъня в енергийния сектор, ако Русия е готова да направи същото“, но то трябва да включва не само петролните рафинерии, а цялата енергийна инфраструктура.

"В Украйна имаме само една петролна рафинерия. И тя беше тежко повредена от руски удари още преди много време“, припомни президентът.

Докато Русия продължава да нанася удари по енергийната мрежа на Украйна, Киев понася продължаващи с часове прекъсвания на електрозахранването, като в някои райони липсва и вода.

"Стана ясно, че Путин не чете Truth Social, а дроновете му "Шахед“ следват съвсем други инструкции“, добави Зеленски.

 

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Тагове:

енергийно примирие Зеленски Киев руски атаки дронове Доналд Тръм Путин
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