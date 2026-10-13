Зеленски: Киев спря да атакува руските петролни рафинерии, Москва - не

Украйна не е нанасяла удари по руски петролни рафинерии или енергийна инфраструктура, откакто на 11 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп внезапно обяви енергийно примирие между Русия и Украйна, заяви президентът Володимир Зеленски.
Украинският президент добави, че Русия е пренебрегнала примирието.
"Украйна не е извършвала удари по руски петролни рафинерии или по енергийния сектор като цяло през двата дни, откакто американският президент обяви енергийно примирие. Но Русия не се вслуша“, каза Зеленски в социалните мрежи.
Тръмп даде ясно да се разбере, че САЩ могат да влияят и на двете страни, когато отговаряше на въпроси на журналисти защо е обявил примирие, без да се консултира с нито една от тях.
"Те се съгласиха, защото аз казах, че са се съгласили. И този въпрос трябва да бъде уреден", бяха думите на Тръмп по повод примирието.
Новината за поредното прекратяване на огъня беше изненада за Киев, но в интервю за Axios Зеленски изрази готовността на Украйна да го спазва.
"Ако президентът Тръмп е договорил това с (Владимир) Путин, моля, кажете ни кога започва прекратяването на огъня. Ние сме готови и ще го приемем", каза Зеленски в инервюто.
Руските атаки продължават
Скоро след това Русия наруши споразумението за прекратяване на огъня в енергийния сектор, като вечерта на 11 октомври атакува топлоелектрическата централа ТЕЦ-5 в Харков.
След атаката Зеленски съобщи, че през последната седмица Русия е нанесла над 200 удара по украински съоръжения за производство и пренос на електроенергия, както и 17 удара по обекти на газовата и петролната промишленост.
"Те убиха повече от 150 наши сънародници, а над 700 души бяха ранени“, написа Зеленски и показа кадри от щетите след атаките.
Since last evening and up to now, the Russians have attacked Ukraine with more than a hundred different weapons – jet-powered drones, loitering munitions, and ballistic missiles. A significant portion of these strike assets were shot down. But unfortunately, not all of them. An ordinary residential building was destroyed in Kharkiv; the rescue operation continued virtually all night as first responders searched for people under the rubble. Four people were killed in this strike on the building in Kharkiv. My condolences to all their families and loved ones. In Kharkiv alone, 41 people were injured in just one evening. There was also a particularly vile ballistic missile strike on Kyiv – five missiles that hit civilian infrastructure. Unfortunately, we received no early warning from our partners about this strike. Intelligence on Russian ballistic missile launches helps save lives, and this is one of the most critical issues. This is precisely what helps prevent people from being killed – when there is an early warning about ballistic missiles. Ukraine has not carried out strikes on Russian oil refineries or the energy sector in general for the two days since the American President announced an energy ceasefire. But Russia did not heed the American President. During this time, the Russians have attacked both our energy facilities and our critical infrastructure, sending absolutely clear signals that they have no intention of refraining from strikes on Ukraine. Nineteen regions of our country have come under attack in these two days alone. Our position remains unchanged: Ukraine is ready for reciprocal steps toward de-escalation, and effective pressure on Russia is needed to make de-escalation happen. Wars end when the aggressor realizes that it cannot prolong the war. Global pressure on Russia contributes to exactly that – bringing peace closer. But direct or indirect support for Russia, slowing down assistance to Ukraine, and making it harder to protect lives against ballistic missiles will certainly not help bring peace. Everyone needs peace. A strong America, a strong Europe, and strong partners are needed. Thank you to everyone who is truly helping!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 13, 2026
Вчера Русия на практика отхвърли идеята за прекратяване на огъня. "Ние искаме дългосрочен мир и сме готови да направим всичко възможно, за да го постигнем“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
Примирието не би имало голям смисъл за Украйна, ако обхваща единствено петролните рафинерии.
Зеленски потвърди, че страната му е "готова да спазва споразумение за прекратяване на огъня в енергийния сектор, ако Русия е готова да направи същото“, но то трябва да включва не само петролните рафинерии, а цялата енергийна инфраструктура.
"В Украйна имаме само една петролна рафинерия. И тя беше тежко повредена от руски удари още преди много време“, припомни президентът.
Докато Русия продължава да нанася удари по енергийната мрежа на Украйна, Киев понася продължаващи с часове прекъсвания на електрозахранването, като в някои райони липсва и вода.
"Стана ясно, че Путин не чете Truth Social, а дроновете му "Шахед“ следват съвсем други инструкции“, добави Зеленски.
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