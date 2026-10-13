Чужди работници дойдоха в Русия за по-високи заплати, но намериха смъртта

Когато Рамая Анджарана, 29-годишен монтажник на метални конструкции от Индия, решава да замине за Русия, за да работи в строителството, той не се притеснява особено от факта, че страната е във война. Брат му е работил там и го е уверил, че обстановката изглежда безопасна и нормална. Заплащането – повече от двойно спрямо това, което би могъл да печели у дома – е щяло да помогне за изплащането на дългове, натрупани от семейството му за къща и сватби. Хиляди индийци заминават за Русия като част от по-широка вълна от работници, привлечени от недостига на работна ръка. Но впоследствие войната на Русия в Украйна засяга пряко и него, пише NYT. През май Анджарана загива по време на украинска атака срещу петролната рафинерия в южната част на Москва, където е нает на работа. Това съобщава Васудев Реди, изпълнителен директор на Mycon Engineering – индийската фирма за подбор на персонал, която е наела Анджарана за позицията. Докато работниците се събират близо до входа след края на смяната си, взрив отхвърля Анджарана назад, причинявайки му фатална травма на главата, разказва Реди. Ранени са и редица други индийски работници. Те, както и много други чужденци, се оказват под прицел, докато Украйна използва нарастващия си арсенал от дронове и ракети за удари по руски петролни рафинерии и складове за електронна търговия, поразявайки понякога цели на хиляди километри от фронтовата линия. Украйна, подложена на натиск от страна на президента Тръмп, не е нанасяла удари по рафинерии през последните два дни, но заяви, че ще се съгласи на продължително прекратяване на огъня само ако Русия спре да атакува украинската енергийна инфраструктура.

Руските удари в Украйна са отнели живота на много повече цивилни,

но броят на жертвите от другата страна – сред руснаци и чуждестранни работници – също нараства, тъй като от месеци Украйна почти ежедневно нанася удари дълбоко в руската територия. Осем граждани на Узбекистан и един гражданин на Таджикистан загинаха при атака с дрон през август срещу петролна рафинерия и промишлена зона в Татарстан – регион, разположен на около 885 км (550 мили) източно от Москва. През юли гражданин на Таджикистан загина близо до Москва при удар по склад на Wildberries – руския еквивалент на Amazon. Още преди Украйна да засили кампанията си за удари с голям обсег, работници от по-бедни държави биваха наемани за рискови дейности в Русия. През 2024 г., когато Украйна атакува един от основните руски центрове за производство на дронове, сред ранените имаше граждани на Киргизстан, Шри Ланка, Зимбабве, Руанда, Конго, Кения, Нигерия и Южен Судан, съобщиха руски медии.

Четирима работници в складове на Wildberries заявиха пред The ​​New York Times, че севернокорейски жени работят от месеци в тези обекти, които сега често се евакуират заради украинските удари. Те са част от по-мащабен приток на севернокорейски работници – практика, която нарушава санкциите на ООН. Украинските удари не са единственият риск за чужденците. На 30 септември индийското правителство публикува предупреждение към гражданите си относно вербуването им за руската армия. На фронта попадат и мигранти от Централна Азия. Поради демографската криза Русия от десетилетия разчита на работници мигранти, но войната задълбочи недостига на работна ръка. Стотици хиляди руснаци напуснаха страната през 2022 г. след нахлуването в Украйна и последвалата мобилизация. Мъжете напуснаха гражданските си работни места, за да отидат на фронта. Скорошното забавяне на икономиката леко смекчи недостига на работна ръка. Въпреки това нивото на безработица остава близо до рекордно ниски стойности – 2,2% през септември. Съставът на чуждестранната работна сила в Русия се променя, докато Москва се стреми да упражнява по-голям контрол върху мигрантското население.

Пристигат повече работници от Индия, Китай и Северна Корея, докато много мигранти от Таджикистан, Узбекистан и Киргизстан напускат страната. След като през 2024 г. свързани с "Ислямска държава" таджики извършиха нападение срещу московската зала "Крокус Сити Хол", при което загинаха 151 души, затягането на правилата и враждебното отношение към мигрантите подтикнаха хората от Централна Азия да напуснат страната. Въпреки това работниците от централноазиатските държави, някогашни части на Съветския съюз, остават най-голямата група мигранти. Делноз Юсупова и съпругът ѝ Умедджон Юсупов се преместиха от Таджикистан преди около пет години в Софино – градче на около 30 километра от Москва – заедно с децата си Езоза (сега на 15 г.) и Бехриз (на 19 г.). Родителите си намериха работа в складове и логистични центрове, обслужващи столицата. След като служителите в склада се евакуираха, г-жа Юсупова се прибра у дома при съпруга и децата си и се подслони в импровизирано убежище на партера на жилищната им сграда. В един момент семейството излезе навън, за да поеме чист въздух, когато снаряд се вряза в третия етаж, разпръсквайки тухли, шрапнели и метални отломки. По думите на зет ѝ, Юсупова загива на място, съпругът ѝ умира в болницата, а и двете деца са ранени, като за спасяването на живота на Езоза се налагат три операции. Това е бил денят на 22-рата годишнина от сватбата на родителите, отбелязва той, докато разчиства семейния апартамент в Софино, покрит с дебел слой прах с цвят на тухла.