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Кремъл предупреди: Използването на Starlink за удари по Русия е безразсъдно

Песков също така очаква системата "Расвет" скоро да стане по-ефективна

27.09.2026 | 14:23 ч. 12
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Предоставянето на данни от Starlink за удари дълбоко в руска територия би било "много вредна, потенциално опасна и безразсъдна стъпка", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред кореспондента на "Вести" Павел Зарубин.

Песков също така очаква системата "Расвет" - руският аналог на Starlink - скоро да стане по-ефективна.

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Няколко дни по-рано финландският президент Александър Стуб призова Илон Мъск да разшири обхвата на сателитната интернет мрежа Starlink, така че Украйна да може да нанася удари по ракетни установки в Русия.

Украйна отдавна настоява за разрешение да използва дронове, оборудвани със Starlink, извън своята територия за поразяване на цели дълбоко в Русия. Бившият украински министър на отбраната Михайло Фьодоров отправи това искане към Мъск.

Според "Файненшъл Таймс" Мъск се е съгласил, но е отбелязал, че това е политическо решение, което трябва да бъде взето от Белия дом.

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Тагове:

Дмитрий Песков Starlink Русия Украйна Войната в Украйна
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