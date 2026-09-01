Мъск против Украйна да използва Starlink за удари срещу Русия

Изпълнителният директор на SpaceX Илон Мъск продължава да се противопоставя на това Украйна да използва Starlink за удари дълбоко в руска територия, въпреки скорошни медийни съобщения, които предполагат обратното, това заявиха пред Kyiv Independent трима източници, запознати с въпроса.

Киев отдавна се стреми да получи разрешение от САЩ за използване на технологията с цел подсилване на кампанията си срещу Русия, включително за поразяване на установки за балистични ракети. Президентът Володимир Зеленски повдигна въпроса по време на среща при закрити врати с президента на САЩ Доналд Тръмп на 28 юли, но Украйна все още не е получила одобрение.

На 30 август Financial Times съобщи, че Мъск е склонен да допусне използването от страна на Украйна на дронове, оборудвани със Starlink, за удари по цели в Русия, но е отбелязал, че решението в крайна сметка ще бъде политическо и изисква одобрение от Белия дом.

Един от източниците заяви, че според Мъск разрешаването на Украйна да използва Starlink за операции на руска територия няма да допринесе за прекратяването на войната.

"Мъск иска споразумение в тази война, а не ескалация“, заяви източникът.

Твърди се, че Мъск е провел разговори с бившия министър на отбраната Михайло Федоров, които са били "изключително неуспешни“, след което изпълнителният директор на SpaceX се е убедил, че не желае да даде разрешение на Украйна да използва Starlink за подобни операции, добави източникът.

Отношенията на Украйна с Мъск традиционно са свързани с фигурата на Федоров, който е работил със SpaceX за осигуряване на Starlink за украинската армия в началните етапи на пълномащабната война.

Федоров, който бе освободен от поста си при спорни обстоятелства в средата на юли, инициира разговори с Мъск относно ограничаването на достъпа до Starlink за руските сили, действащи на украинска територия. След като напусна поста, на 7 август Федоров заяви, че все още води разговори с Мъск, но не даде подробности за естеството на дискусиите или постигнатите резултати.

Федоров заяви, че ограничаването на достъпа до терминалите е от решаващо значение, като предупреди, че достъпът до Starlink би могъл да предостави на Русия "възможност да управлява операции от Москва, да извършва полети над пътища, да променя траекториите на полета извън обсега на нашите радари и акустични сензори, да унищожи всички изтребители F-16 и системи Patriot, както и да нанесе удари по всички военни цели“.

На 22 август президентът Володимир Зеленски заяви, че предполагаемо недоразумение между Министерството на отбраната на Украйна, Мъск и президента на САЩ Доналд Тръмп е попречило да се осигури достъп до Starlink над територията на Русия, а също така е навредило на трудно възстановените отношения на Киев с Белия дом.