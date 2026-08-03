Руският конкурент на Starlink вече осигурява стабилно покритие над Украйна

Руска спътникова мрежа, създадена да се конкурира със Starlink, тихо е достигнала прага, от който украинските представители на отбраната се опасяваха, като осигурява поне два надеждни периода на свързаност над украинска територия всеки ден, всеки от които с продължителност над един час, съобщи Militarnyi, позовавайки се на експерта по спътникови комуникации Володимир Степанец.

Системата, наречена „Рассвет“, се изгражда от „Бюро 1440“ – руска аерокосмическа компания, основана през 2020 г. като вътрешен изследователски отдел в рамките на телекомуникационния гигант МегаФон, преди да се превърне в самостоятелно предприятие под шапката на ИКС Холдинг. „Бюро 1440“ изстреля първата оперативна партида от 16 спътника „Рассвет“ на 23 март 2026 г. с ракета от космодрума „Плесецк“ – руски военен космодрум, разположен на около 200 километра (124 мили) южно от Архангелск, който служи и като ключов обект за изпитване на руските наземни ядрени ракети. Към 31 юли 2026 г. тази първа група до голяма степен беше завършила разполагането си в оперативната орбитална формация, като 12 от 16-те спътника достигнаха предвидената височина от 550 километра (342 мили), три все още се издигаха постепенно, а един беше изгубен, вероятно поради производствен дефект.

Степанец описа подробно получения модел на покритие, като обясни, че спътниците сега образуват верига, способна да осигурява силно покритие приблизително два пъти на ден, макар че действителният брой прелитания над даден регион е по-чест, с интервали от около деветдесет минути.

"Виждаме, че на практика вече се е формирала верига с добро покритие, която осигурява такова покритие приблизително два пъти на ден, но в действителност тези прелитания са повече, което означава, че няколко такива вериги могат да прелитат над различни региони на интервали от приблизително веднъж на час и половина. Важното обаче е, че тези спътници вече осигуряват доста плътно покритие", заяви Степанец, цитиран от Militarnyi.

Данните за проследяване на спътниците показват, че в момента спътниковата група преминава в обхвата на видимост над Украйна четири пъти на ден, макар че само при два или три от тези четири прелитания спътниците се издигат достатъчно високо над хоризонта, за да поддържат стабилна връзка с наземните терминали. Всяко използваемо преминаване, което трае приблизително от един час до деветдесет минути за цялата констелация, създава това, което украинските анализатори описват като „прозорец за комуникации“ – период, през който руските сили теоретично биха могли да използват сателитни терминали за управление на морски дронове и тежки ударни и разузнавателни дронове, изградени върху платформите „Геран-2“, „Геран-3“ и „Геран-4“ – руските варианти, произведени в страната, на иранските безпилотни оръжия от типа „Шахед“.

Абонатните терминали на "Бюро 1440" са с размери до 60 сантиметра (23,6 инча) както по дължина,

така и по ширина, тежат по-малко от 15 килограма (33 паунда), и предлагат пропускателна способност до 1 гигабит в секунда; те са проектирани да работят в температурен диапазон от минус 40 до плюс 40 градуса Целзий (от минус 40 до 104 градуса Фаренхайт), което ги прави подходящи за суровия климат на Русия. Подобно на терминалите на „Starlink“, руските устройства разчитат на технологията на активни фазирани антенни решетки, което позволява на терминала автоматично да локализира спътник, да установи връзка и да я поддържа без никакво механично насочване на антената. Според информация от отворени източници „Бюро 1440“ вече е завършило разработването на базовата версия на терминала и се готви да започне серийно производство – стъпка, която вероятно ще доведе до сравнително бързото въвеждане на тези терминали в руската армия, след като производството се разшири, като потенциално обхватът им ще се разшири от наземни превозни средства и командни пунктове до ударни и разузнавателни дронове, както и системи за насочване на крилати ракети и планиращи бомби, пише Defence.

На 19 юли 2026 г. Русия изстреля втора партида от 16 спътника "Рассвет-3", отново от Плесецк, след целенасочена информационна кампания, предназначена да прикрие точната дата на изстрелването. От 10 юли руските власти издадоха поредица от неясни, многократно преработвани авиационни и морски предупредителни съобщения, обхващащи районите, където щяха да паднат изразходваните ракетни степени и обтекатели, умишлено структурирани така, че да попречат на външни наблюдатели да определят точната дата, типа на ракетата-носител, траекторията или полезния товар в продължение на около две седмици, преди изстрелването най-накрая да се състои. Нито руското министерство на отбраната, нито "Роскосмос" потвърдиха публично изстрелването, докато само "Бюро 1440" не обяви, че спътниците са били успешно разгърнати и са преминали под оперативен контрол, въпреки че американските системи за проследяване на космически обекти вече бяха засекли и класифицирали новите спътници независимо.

Холандският изследовател Барт Хендрикс, който следи отблизо руската военна космическа програма, свърза тази необичайна секретност директно с модел на украинска дронна активност в близост до Плесецк, започнала през декември 2025 г.

"Не забравяйте, че украинските атаки с дронове срещу Плесецк започнаха едва през декември миналата година с изстрелването на "Обзор-Р", така че това е сравнително нова заплаха. Тъй като на деня на първото изстрелване на "Рассвет-3" през март се състоя още една атака с дрон срещу Плесецк, изглежда, че Русия е направила всичко възможно, за да породи объркване относно датата на изстрелването на втората партида", каза Хендрикс.

Шефът на „Роскосмос“ Дмитрий Баканов съобщи на руския президент Владимир Путин, че украинските сили са се опитали да нанесат удар с дронове срещу Плесецк по време на мартенския старт на първата партида "Рассвет-3", като описа сериозни опити за нахлуване в космодрома през този ден.

"Нашите "приятели" в кавички направиха всичко възможно, за да попречат на този старт. Този ден имаше опити за сериозни наближавания към космодрома, но въпреки това съвместните бойни екипажи на "Роскосмос" и Космическите сили изпълниха възложената задача", заяви Баканов.

Официално "Бюро 1440" заяви, че търговските операции на "Рассвет" ще започнат през 2027 г., като по-рано разкритите руски планове предвиждат 250 спътника до 2027 г., 730 до 2030 г. и в крайна сметка над 900 до 2035 г. За да се постигне тази траектория, ще е необходимо изстрелването на нови партиди с темп от около 16 спътника всеки месец – темп, който компанията дори не се е доближила до постигане, тъй като интервалът между първата и втората партида се удължи до почти четири месеца. Дори и при поддържане на този по-бавен четиримесечен ритъм обаче Русия би могла да изстреля четвърта партида спътници до март 2027 г. и да постигне денонощно покритие над Украйна до средата на лятото на същата година – важен етап, на който украинските военни ще трябва да противодействат с ефективно заглушаване или други мерки доста преди той да настъпи.

Този график оставя на украинските въоръжени сили все по-тесен прозорец за действие, който се измерва не в дневни прелитания на спътниците, а в месеците, оставащи преди спътниковата група, на която все още липсват повечето от планираните спътници, да успее напълно да запълни пропуските в покритието си.