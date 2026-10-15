Андрий Сибиха с благодарности към България за спасените украински моряци

Украинският външен министър Андрий Сибиха отправи благодарности към България за спасяването на моряците от търговския плавателен съд "Челси-3".
Във вторник плаващият под малтийски флаг и регистриран в Одеса търговски кораб беше един от двата поразени с дронове в изключителната икономическа зона на страната ни. Екипажът, състоящ се предимно от украински граждани, беше спасен след опасна двучасова операция в бурните води на Черно море.
Ето какво написах Сибиха в публикация в X тази нощ:
Благодарен съм на България и на нашите български приятели за спасяването на украинските моряци, пострадали при руската атака срещу търговския кораб "Челси 3".
Пострадалите моряци получават необходимите им медицински грижи. Благодаря на българските спасители и медицински екипи за техния професионализъм и бърза реакция.
Поредната руска атака срещу граждански плавателен съд в близост до България показва пренебрежението на Москва към човешкия живот и към безопасността на корабоплаването в Черно море.
Призоваваме нашите партньори да засилят натиска върху Русия и да гарантират, че извършителите на тези атаки ще понесат отговорност. Свободата на корабоплаването не бива да зависи от руски удари и заплахи.
Безопасното Черно море и свободата на корабоплаването са в наш общ интерес.
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I am grateful to Bulgaria and our Bulgarian friends for rescuing the Ukrainian seafarers injured in the Russian attack on the merchant vessel Chelsea 3. The injured seafarers are receiving the medical care they need. I thank the Bulgarian rescuers and medical staff for their professionalism and swift response. Yet another Russian attack on a civilian vessel near Bulgaria shows Moscow's disregard for human life and for the safety of navigation in the Black Sea. We call on our partners to step up pressure on Russia and ensure accountability for these attacks. Freedom of navigation must not depend on Russian strikes and threats. A safe Black Sea and freedom of navigation are in our common interest. 🇺🇦🇧🇬— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 14, 2026