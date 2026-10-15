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Андрий Сибиха с благодарности към България за спасените украински моряци

Свободата на корабоплаването не бива да зависи от руски удари и заплахи, подчерта той

15.10.2026 | 09:53 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Украинският външен министър Андрий Сибиха отправи благодарности към България за спасяването на моряците от търговския плавателен съд "Челси-3".

Във вторник плаващият под малтийски флаг и регистриран в Одеса търговски кораб беше един от двата поразени с дронове в изключителната икономическа зона на страната ни. Екипажът, състоящ се предимно от украински граждани, беше спасен след опасна двучасова операция в бурните води на Черно море.

Ето какво написах Сибиха в публикация в X тази нощ: 

Благодарен съм на България и на нашите български приятели за спасяването на украинските моряци, пострадали при руската атака срещу търговския кораб "Челси 3".

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Пострадалите моряци получават необходимите им медицински грижи. Благодаря на българските спасители и медицински екипи за техния професионализъм и бърза реакция.

Поредната руска атака срещу граждански плавателен съд в близост до България показва пренебрежението на Москва към човешкия живот и към безопасността на корабоплаването в Черно море.

Призоваваме нашите партньори да засилят натиска върху Русия и да гарантират, че извършителите на тези атаки ще понесат отговорност. Свободата на корабоплаването не бива да зависи от руски удари и заплахи.

Безопасното Черно море и свободата на корабоплаването са в наш общ интерес.

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Андрий Сибиха Украйна моряци Черно море спасителна акция Челси 3 удари дрон
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