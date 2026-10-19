Руска атака с дрон отне живота на шестима души, сред които три деца, в селски парк в Харковска област

Руска атака с дрон уби днес шестима души, сред които три деца, в парк в село в североизточната украинска Харковска област, предаде Ройтерс, като се позова на информация на началника на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов.

В по-ранна публикация в приложението Телеграм той написа, че 15 души са ранени при удара, нанесен югозападно от град Харков-

Дронът е поразил парк, където в този момент семейства са играели с децата си, заяви министърът на вътрешните работи на Украйна Иван Вигивски.

Той публикува в Телеграм пикселизирано изображение на тялото на дете в количка, отбелязва Ройтерс.

Зеленски призова партньорите на Украйна да не отмнят санкциите срещу Русия

След руски удар с дрон в парк близо до кафене в Харковска област, при който загинаха шестима души, включително деца, и бяха ранени 14, президентът Володимир Зеленски призова партньорите на Украйна да не отменят санкциите срещу Русия, да задействат Закона „Линдзи Греъм“ и да засилят противовъздушната отбрана на Украйна.

Украинският президент написа това в Telegram, цитиран от "Украинформ".

„Това са ужасяващи снимки, но зад тях стоят разбити животи и истината за тази война. Животите трябва да бъдат защитени. Украйна се нуждае от противовъздушна отбрана. Не можете да мислите за печелене на пари с Русия, докато тя продължава своята глупава война. Молим санкциите срещу Русия да останат в сила, докато убийствата продължават. Молим Америка да бъде силна и я молим да приложи закона „Линдзи Греъм“. Молим Европа да продължи подкрепата си. Молим да се направи всичко възможно, за да се постигне мир и да се гарантира сигурност“, подчерта Зеленски.

Той благодари на всички, които подкрепят Украйна и ѝ помагат да сваля руски дронове и ракети, както и да спира нападенията на руски войски.

Чисто зверство, коментира укринският президент

„Ужасяващ руски удар в Харковска област. Шахед удари хора директно – в парк близо до обикновено кафене. Чиста зверство. Шестима души бяха убити, включително деца. Малко момиченце беше убито в количка – казваше се Анджелина, беше на малко повече от годинка, родена през август 2025 г.… Майка ѝ се казваше Ина. Тя почина в болницата… Друго убито момиче беше на 11 години. Моите съболезнования на семействата и близките им. Други 14 души бяха ранени, включително още шест деца“, каза Зеленски.

Украйна се стреми към мир

Държавният глава подчерта още, че Украйна се стреми към мир, докато Русия продължава войната и настоява за по-нататъшни убийства.

„Светът има достатъчно сила, за да спре войната. Тази сила най-накрая трябва да бъде използвана – срещу убийците“, заключи президентът.