Дете загина и най-малко 7 души са ранени при руска атака срещу центъра на Киев

Руски дрон удари многоетажна сграда в центъра на Киев тази сутрин. Украинските власти съобщават за убито дете при атаката, както и за още една жертва при нападение в южната Одеска област, предаде Ройтерс.

Полицията заяви, че 14-годишно момче е загинало, а най-малко седем души са били ранени при руска атака с дрон срещу 16-етажна жилищна сграда в централния киевски район "Печорски".

Близо до центъра бе чута експлозия, съобщи репортер на Ройтерс.

През последните седмици Русия подлага Киев и околността на почти непрестанни обстрели с по-бързите си и по-високо летящи дронове, които са по-трудни за сваляне.

Москва отрича да напада умишлено мирни граждани във войната, започнала с пълномащабната ѝ инвазия в Украйна през 2022 г.

При атаката през нощта срещу столицата е ранен един човек, съобщиха спешните служби. Ударите са предизвикали пожари в нежилищни сгради в два от районите на града, добавиха те.

Руското Министерство на отбраната заяви, че силите му са атакували през нощта с дронове цели на украинската военна промишленост, логистични центрове и плавателни съдове, използвани от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

В Одеска област областният управител Олег Кипер съобщи за един загинал и един ранен при поредица "масирани" руски удари по жилищен район и складови помещения на пощенски оператор.

Осем души, сред тях дете, бяха ранени при украинска атака с дронове в руската Уляновска област, съобщи губернаторът Алексей Руских. Той обяви в Телеграм, че при нападението е пострадала индустриална и гражданска инфраструктура.

В Белгородска област е загинал цивилен, а друг гражданин е бил ранен при украинска атака с дронове през изминалата нощ, съобщи регионалният оперативен щаб.

Във Воронежка област губернаторът Александър Гусев обяви, че тази нощ подразделенията на руската противовъздушна отбрана са унищожили 88 дрона над областния център и над още най-малко шест района. Във Воронеж са ранени четирима души, а жилищни сгради, автомобили и промишлени обекти са пострадали, каза той.

В Пермска област губернаторът Дмитрий Махонин съобщи в Телеграм, че противовъздушната отбрана и мобилни артилерийски групи отблъскват "масирана" атака с дронове срещу областта.

По думите му е атакуван промишлен обект, но засега няма данни за жертви. Спешни екипи работят на мястото.

Противовъздушната отбрана в руската Ростовска област докладва за около 50 свалени украински дрона над областта през изминалата нощ, като при атаката е пострадала петролната рафинерия в град Новошахтинск, съобщи губернаторът Юрий Слюсар.

По думите му нападението е наложило предприятието временно да спре работа.

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(БТА)