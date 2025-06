Британец е оцелял в самолетната катастрофа в Индия, скочил от самолета ВИДЕО

Британец твърди, че е оцелял след катастрофата в Ахмедабад, Индия.

В интервю за вестник „Hindustan Times“, Вишваш Кумар Рамеш казва, че е чул „силен шум“ около 30 секунди след излитането, преди самолетът да се спусне към земята

Кадри, споделени в социалните медии, показват мъж, който изглежда като Вишваш, да се отдалечава накуцвайки от мястото на катастрофата, преди да бъде отведен към спешните служби. В социалните медии се разпространява теорията, че той е скочил от самолета, спасявайки се от пожара, който е изпепелил много от телата.

Ramesh Viswashkumar, The sole survivor of the Air India crash escaped by jumping from the plane. He was on seat number 11A. #AirIndia #AhmedabadNews #Gujarat #PlaneCrash #ITReel pic.twitter.com/NsMBeZOkbX