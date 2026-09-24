Потребителската кошница в Гърция е по-евтина от нашата

Потребителската кошница в Гърция е по-евтина от тази в други европейски страни, включително и България, показва проучване на гръцкия Институт за изследване на търговията на дребно с потребителски стоки (ИЕЛКА), цитирано от изданието “Прото тема“.

Изследването обхваща Гърция, България, Германия, Франция, Обединеното кралство, Италия, Испания, Румъния и Португалия и сравнява цените на типична домакинска кошница през август 2026 г.

Сравнение са 40 категории продукти и над 6000 цени.

Според резултатите типичната кошница в Гърция е по-евтина от тази във всички останали разглеждани държави. Най-големи са разликите с Германия, Франция и Обединеното кралство, където средната кошница е с близо 30 процента по-скъпа от гръцката.

В България е с 15% по-скъпа

В България средната потребителска кошница е с 15% по-скъпа от тази в Гърция. По-малки са разликите с Италия и Испания, а най-близко до гръцкото ценово равнище е това в Португалия. При изключване на ДДС от сравнението българската кошница остава по-скъпа от гръцката, но разликата намалява до 11 процента, показват данните, цитирани от изданието.

Данните от проучването показват, че данъчното облагане е един от факторите, които влияят върху крайните цени. В Гърция много хранителни продукти се облагат с ДДС от 13 процента, докато в редица други европейски държави се прилагат и по-ниски намалени ставки.

България е единствената сред включените в проучването страни, в която за всички разглеждани стоки се прилага ДДС от 20 процента, се посочва в информацията.

Според института резултатите потвърждават тенденция, наблюдавана през последните 12 години, през които се извършва проучването – типичната потребителска кошница в Гърция остава по-евтина от тази в сравняваните европейски държави, макар и с известни колебания през отделните години./БТА