Гърците харчат все повече, но още не са стигнали нивата от 2008 г.

Гръцките домакинства са изразходвали средно 21 842,40 евро за покупки през 2025 г., или 1 820,20 евро на месец, което е с 5,5% повече от 20 694,48 евро през 2024 г., според проучването на Гръцката статистическа служба (ELSTAT) за бюджета на домакинствата за 2025 г. Коригирани с инфлацията, която е била 2,59%, реалните разходи са се повишили с 2,9%, което представлява увеличение от 611,93 евро. Въпреки това средните годишни разходи на домакинствата остават с 12% под нивото от 2008 г., пише гръцкото издание To Vima.

Средностатистическото домакинство харчи повече от 1 414,60 евро на месец, което означава, че половината от всички домакинства надвишават тази сума. Разходите на човек достигнаха 9 225,12 евро, което представлява увеличение с 484,92 евро спрямо 8 740,20 евро през предходната година.

Жилищните разходи тежат значително на наемателите, които отделят средно 23,4 % от месечния си бюджет за жилище, като само наемът съставлява 17,3 %.

Проучването подчертава резки различия между групите по доходи.

Храната, безалкохолните напитки и жилищните разходи поглъщат 54,4 % от разходите на най-бедната пета част от населението, в сравнение с 34,5 % при най-богатата пета част. Еквивалентните разходи на най-богатите 20 % са 5,78 пъти по-високи от тези на най-бедните 20 %, което представлява увеличение спрямо 5,68 през 2024 г. Когато импутираните разходи се включат в крайното потребление, съотношението се свива до 4,52, в сравнение с 4,38 година по-рано. Разликата също се е увеличила през 2025 г., тъй като най-богатите домакинства са увеличили разходите си с 6,4%, докато най-бедните – с 4,5%.

Географията също играе роля. Атика отбеляза най-високите средногодишни разходи, докато Централна Гърция отчете най-ниските.

Съставът на домакинствата и трудовият статус създават също толкова поразителни контрасти. Хората на възраст 65 и повече години, които живеят сами, харчат 45,6% от средната месечна сума за страната, докато двойките с две деца на възраст 16 години или по-малко харчат 149,8%. Домакинствата, начело с безработни или икономически неактивни лица, харчат 68,6% от средната стойност, докато тези, начело със самонаети лица с наети служители, харчат 217,9%.

Възрастта също има значение. Домакинствата, начело с хора на възраст от 35 до 44 години, харчат най-много – 133,3 % от средната стойност за страната, което е почти без промяна спрямо 133,6 % през 2024 г. В другия край на скалата домакинствата, начело с хора на възраст 75 години и повече, харчат едва 55,6 % от средната стойност, което е по-малко от 58,5 % през предходната година.