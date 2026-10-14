Разследват престъпления на британски спецчасти в Афганистан, включително убийства

Служители на британските Специални въздушни сили (SAS) отказват да отговарят на въпроси в рамките на публично разследване относно предполагаеми незаконни убийства по време на британски военни операции в Афганистан, което повдига нови въпроси за поведението на елитните части и адекватността на предишните разследвания. Лорд-съдия Чарлз Хадън-Кейв, който ръководи Независимото разследване за Афганистан, заяви на 12 октомври, че голяма част от служителите, към които са се обърнали разследващите, са се позовали на правото си да не свидетелстват срещу себе си (привилегията срещу самообвинение). Разследването проучва твърдения за извънсъдебни убийства по време на операции между 2010 и 2013 г., както и обвинения, че доказателства за незаконни действия са били укривани, а последващите разследвания на Кралската военна полиция (RMP) – неадекватни, пише MWM. Разкритията за тежки военни престъпления, извършени от служители на НАТО в Афганистан, съвсем не са прецедент. През 2020 г. докладът от разследването "Бреретън" (Brereton Inquiry) разкри, че австралийски специални части умишлено и масово са вземали на прицел цивилни граждани, включително деца; в един от случаите са убити 39 афганистанци (сред които две 14-годишни момчета), като гърлата им са били прерязани, а телата – опаковани в чували и изхвърлени в река. Разследването установи, че това не е било рядка практика, като висшестоящи офицери често са изисквали от австралийските военнослужещи да убиват пленници, за да извършат първото си убийство – практика, известна като "кръщаване".

"Обикновено командирът на патрула поемаше контрола над дадено лице, а младшият член на екипа получаваше нареждане да убие въпросното лице", се посочва в доклада, което показва, че описаният инцидент е част от много по-мащабен феномен, свързан с цялостното поведение на австралийските сили.

Култура на прикриване

Австралийското разследване установи също, че австралийските сили са носили оръжие, за да го подхвърлят на убити от тях афганистански цивилни и така да избегнат отговорност за подобни кланета. Докладът "Бреретън" подчертава съществуването на "култура на прикриване", при която твърденията за зверства редовно са били пренебрегвани от висшестоящи офицери. Трябва да се отбележи, че само седмици по-рано бе установено, че австралийски военнослужещи са застреляли афганистански пленник, тъй като не е имало място в транспортното им средство. Последните процедури в Обединеното кралство разкриха значително количество материали, които очевидно не са били разгледани по време на предишните разследвания. Хадън-Кейв разкри, че в рамките на разследването са получени приблизително 10 000 снимки с висока разделителна способност, направени по време на операции по целенасочено задържане; изглежда, че те не са били част от предишни разследвания на Кралската военна полиция (RMP) и биха могли да предоставят допълнителни доказателства относно обстоятелствата около отделни инциденти.

Последното британско разследване беше инициирано след твърдения, че членове на подразделение на Специалните въздушни сили (SAS) са убили 54-ма афганистанци при съмнителни обстоятелства по време на шестмесечна мисия в провинция Хелманд между ноември 2010 г. и май 2011 г. В рамките на по-мащабно разследване се проучват твърдения за незаконни убийства по време на операции за целенасочено задържане, извършени от британските специални части между средата на 2010 г. и средата на 2013 г. Разследването също така проверява дали висши служители са били наясно с опасенията относно операциите, дали е било прикрито евентуално престъпно поведение и дали разследванията на военната полиция са били достатъчно задълбочени, за да установят случилото се. Към момента това са твърдения, които подлежат на проверка, а не констатации за престъпна вина на конкретни служители.