Пакистан отвърна на атаките с дронове: Удари 10 цели в Афганистан

Пакистан проведе въздушни удари по 10 обекта в Афганистан, които според него са били използвани за изстрелване и съхранение на дронове, някои от които са били използвани срещу Пакистан ден по-рано, заяви министърът на информацията Атаула Тарар, цитиран от Ройтерс.

Ударите идват на фона на ескалиращото напрежение между бившите съюзници, превърнали се във врагове, които отдавна са в конфликт заради атаките на ислямистки милитанти, които през февруари предизвикаха и най-тежките сражения между двете страни от години насам.

Исламабад обвинява Кабул, че укрива екстремисти, които организират трансгранични атаки, но талибанското правителство на Афганистан отрича да укрива антипакистански бунтовници и твърди, че екстремизмът е вътрешен проблем на Пакистан.

"Системите за противовъздушна отбрана на Пакистан засякоха в сряда дронове, изстреляни от афганистанска територия, които бяха проследени и неутрализирани, преди да успеят да достигнат някоя от целите си", заяви Тарар в публикация в X.

След това Пакистан проведе „прецизни въздушни удари и удари с дронове“ по 10 места, които "бяха ограничени до идентифицирани военни цели", свързани с опитите за атаки, каза той.

"Всяко по-нататъшно провокативно действие от страна на афганистанските талибани ще получи твърд и решителен отговор", заяви министърът.

Update-Ghazab lil Haq Islamabad, 24 September 2026; Pakistan condemns in the strongest possible terms the deliberate and unlawful incursion into Pakistan by drones on 23 September 2026, launched from Afghan territory. This constitutes a blatant violation of Pakistan’s… — Attaullah Tarar (@TararAttaullah) September 24, 2026

Пакистанските въздушни удари бяха нанесени в няколко района

на югоизточната провинция Хост, съобщи Мустагфир Гурбаз, говорител на губернатора на Хост.

"Нямаше жертви", добави той.

Атака срещу полицейски обект в северозападен Пакистан миналата седмица, при която загинаха най-малко 24 души, поднови сраженията между двете страни след почти три месеца на относително затишие.

По-рано тази седмица пакистанското правителство също заяви, че е нанесло въздушни удари в граничния район между Афганистан и Пакистан, при които са убити 28 бойци, докато представители на афганистанските талибани обвиниха Исламабад в убийството на трима цивилни при нощни удари на афганистанска територия.

Най-тежкият единичен инцидент обаче се случи през март, когато над 400 души загинаха при пакистански въздушен удар над Кабул, който, според афганистанските талибани, е поразил център за рехабилитация на наркозависими.

Исламабад отрече обвинението, като заяви, че е „насочил ударите си прецизно към военни съоръжения и инфраструктура за подкрепа на терористи“.