Афганистанец е задържан за убийството на британка, открита в куфар в Атина

Двадесет и шест годишен афганистанец е задържан по подозрение в убийството на 38-годишна британка, чието тяло беше открито в куфар в Атина на 18 юли, съобщи повталът „Грийк рипортър“. Според информации в медиите името на жертвата е Елизабет-Джейн Рос, жител на Единбург.

Заподозреният е отведен в полицейско управление на 30 юли 2026 г., където в крайна сметка е признал за действията си.

„Участието на 26-годишния чужденец е потвърдено чрез материали от предварителното разследване и дигитален анализ на видеозаписи“, се казва в съобщение на гръцката полиция.

От полицията посочват, че в дните след убийството заподозреният е използвал банковите карти на жертвата, за да тегли пари в брой.

Разследването, което е разрешило случая, е проведено в сътрудничество с Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство (NCA) и шотландската полиция.

Убитата британка е идентифицирана чрез база данни за пръстови отпечатъци на САЩ. По информация на служители на реда веднага след откриването на тялото следователи снели пръстови отпечатъци от жертвата въпреки напредналия стадий на разлагане на тялото и неблагоприятните условия на околната среда, отбелязаха служители на реда. Личната информация на жената не е била регистрирана в базите данни на гръцката полиция.

Местните власти също така извършиха ДНК проверки на случаи на изчезнали лица, след като техни роднини се свързаха с полицията и предоставиха проби, но нито един от тези методи не се оказа успешен за идентифицирането на жената. Впоследствие разследващите разшириха търсенето си в международен план, след като улики сочеха, че жертвата може да не е била гъркиня.

Жертвата беше идентифицирана по-рано тази седмица като британски гражданин, роден през февруари 1988 г., според информация, предоставена на гръцките власти чрез официален документ от офиса на Интерпол във Вашингтон.

След идентифицирането на жената отделът за убийства на гръцката полиция се фокусира върху проследяването на последните ѝ контакти в Гърция и квартал Кипсели, където беше намерено тялото.

(БТА)