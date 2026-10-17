Холанд блесна с два гола, а Манчестър Сити измъкна трудна победа над Ипсуич

Ерлинг Холанд вкара нови два гола, а Манчестър Сити потрепери, но все пак победи Ипсуич с 3:2, за да остане с пълен актив във Висшата лига след 7 кръга от 21 точки. Гражданите не впечатлиха особено, но по-голямата им класа направи разликата, а норвежецът вече има 12 попадения в 10 мача през сезона във всички турнири и 8 в 7 от първенството, пише gol.bg. След като вчера Енцо Мареска обяви, че основните му играчи ще получават почивка в хода на сезона, още за този мач той остави на пейката трима от тях: Елиът Андерсън, Енцо Фернандес и Антоан Семеньо. Аюб Буади, Матео Ковачич и Фил Фоудън стартираха вместо тях, а и Раян Шерки бе заменен от Жереми Доку. За гостите промените бяха две – Джейкъб Грийвс и Есекиел Паласион започнаха.

Началото бе спокойно, въпреки опитите на домакините да натиснат. Ипсуич се бранеше добре, а и Сити не бе достатъчно креативен. се пак в 18-ата минута Рубен Диаш стреля силно и опасно, но вратарят изби, а веднага след това Гражданите направиха пробива. Доку влезе в наказателното поле, подаде отлично между двама към Фил Фоудън, който засече във вратата по земя.

Радостта на домакините обаче продължи кратко.

2 минути след като Сити поведе, Уатара изведе отлично Маеда, който избяга зад гърба на Гехи и майсторски реализира с левия крак, за да шокира домакините и да направи 1:1. След това Небесносините запазиха предимството си, но без да създадат нещо впечатляващо, докато в същото време Емерсон стреля опасно за гостите от двайсетина метра, но покрай вратата. Все пак обаче, класата на Сити си каза думата. В 34-ата минута Ковачич се измъкна отдясно и центрира, а Холанд само това и чакаше и с глава направи 2:1 с дежурния си гол и разписвайки се в 6-и пореден мач от първенството. При този резултат дойде и паузата. След нея Уатара стреля разочароващо за гостите, докато Нико О’Райли не намери вратата с глава от много добра позиция. В средата на полувремето обаче, нещата си дойдоха на мястото. Ндиай изведе Холанд, който физически пребори Уатара и с левия крак прати топката във вратата за 3:1. В края обаче драмата стана, защото Ипсуич получи дузпа след преразглеждане от ВАР. Флеминг не пропусна и добавените 12 минути се оказаха интересни.