Берое рухна за пет минути, Лудогорец продължава напред за Купата

Лудогорец се класира за осминафиналите в турнира за Купата на България по футбол, след като победи Берое в Стара Загора с 3:0. Всички попадения паднаха след почивката. Първо Ивайло Чочев реализира от дузпа в 66-та минута, а две минути по-късно Кайо Видал удвои. Руан Круз направи 3:0 в 71-та минута и оформи крайния резултат. Гостите наложиха натиск още от началните минути на срещата и играта бе предимно в половината на Берое, които от своя страна разчитаха предимно на контраатаки, пише gol.bg.

Ерик Маркуш бе изведен сам срещу вратаря на Берое Иван Гошев в 28-та минута, но стражът се намеси решително както в тази ситуация, така и две минути по-късно след силен удар на Иван Желизко. В добавеното време на първата част Лудогорец имаше три последователни възможности да отрие резултата. Първо Иван Желизко изпълни пряк свобден удар, който бе избит в корнер от Гошев. След последвалото късо разиграване Ерик Маркуш центрира, а топката рикошира в крак на бранител и срещна напречната греда, след което бе избита в нов ъглов удар.

Най-доброто положение за Берое до момента бе в 56-та минута,

когато Шейк Диаманка надбяга защитата и стреля от малък ъгъл, но Иво Гърбич изби. Топката попадна в Запро Динев, който също стреля, но топката мина на сантиметри от гредата. Лудогорец нанесе своя удар в рамките на пет минути, в които отбеляза три гола. Първо Ивайло Чочев реализира от дузпа в 66-та минута, отсъдена за игра с ръка на Запро Динев. Две минути по-късно Иван Желизко изведе Кайо Видал зад отбраната на домакините, халфът овладя на гърди и прати топката зад гърба на Иван Гошев за 0:2. В 71-та минута Руан Круз направи 0:3. Желизко стреля от дистанция, а Иван Гошев изби, но в краката на нападателя, който не сбърка от близо. Стражът на Берое Иван Гошев получи директен червен картон в 75-та минута, след като игра с ръка извън наказателното поле.