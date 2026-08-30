"Берое" би шута на Владимир Манчев

Берое Стара Загора обяви раздялата със старши треньора Владимир Манчев чрез официалната си фейсбук страница. От клуба обявиха, че “решението е взето поради разлика в интересите относно развитието на отбора. Институцията стои над всеки отделен човек”.

Раздялата идва след сравнително добрите резултати във Втора лига на база очакванията преди сезона и информациите за липса на плащания и подадени молби за разтрогване на договори на някои от водещите футболисти. Берое с 10 точки от 3 победи, 1 реми и 2 загуби.

След вчерашното равенство 2:2 срещу Етър Владо Манчев заяви:”Мога само да сваля шапки на моите футболисти и колегите ми от щаба заради трудностите, през които преминаваме. Етър е един най-стойностните отбори в групата, а ние имаме толкова много проблеми, че въпросът е дали ще оцелеем, не мислим за точки. Няма да мрънкаме, да се оправдаваме – стискаме зъби и продължаваме”, каза Манчев. Той дори призна, ча Айкут Рамадан е подал молба за разтрогване на договора, но би го приел, ако пожелае да се върне.