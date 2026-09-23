Игор Йовичевич се завърна начело на Лудогорец

Един от най-успешните треньори в историята на Лудогорец - Игор Йовичевич, се завръща начело на тима, съобщиха официално от клуба. Постигналият требъл през 2025 г. хърватски специалист и ръководството на “орлите” финализираха успешно преговорите, като Йовичевич ще изведе отбора за първа тренировка на 24 септември. Той пристига с част от екипа, с който работи при предишния си престой в Лудогорец - украинските асистенти Андрий Ханас, Юрий Бено и испанския кондиционен треньор Хавиер Лаурена. Йовичевич ще бъде представен пред медиите в 11:00 ч. в събота (26 септември) на пресконференция на стадион “Хювефарма Арена”.

Йовичевич заменя на поста Томас Райс, който напусна Лудогорец, за да поеме турския Трабзонспор.

Хърватският специалист застана начело на Лудогорец през есента на 2024 година и за десет месеца постигна исторически требъл, който е трети в историята на клуба след тези през 2012 г. и 2014 г. Под ръководството на Йовичевич „орлите“ спечелиха безапелационно 14-ата рекордна поредна титла, Купата на България след победа с 1:0 над ЦСКА и Суперкупата след успех с 3:2 над Ботев (Пловдив) на стадион „Христо Ботев“. След напускането си хърватинът води елитния полски Видзев (Лодз).

При Йовичевич Лудогорец изигра и серия от силни мачове в основната фаза на Лига Европа срещу Андерлехт, Лацио, Виктория Пилзен, Атлетик Билбао и Лион. За един сезон начело на тима хърватският треньор записа 42 мача във всички турнири, в които Лудогорец постигна 25 победи, 11 равенства и 6 загуби.

“Щастлив съм, че отново идвам в моето семейство. Имам мечта, която вярвам, че ще се сбъдне”, заяви Йовичевич пред клубния сайт.

"ПФК Лудогорец пожелава успех на Игор Йовичевич при повторното му завръщане начело на 14-кратните шампиони", заявиха от клуба.

(БТА)