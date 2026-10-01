В кадър: Прокурорският син обжалва мярката за неотклонение

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 8 / 8

Жалбата на прокурорския син Васил Михайлов срещу наложената му постоянна мярка за неотклонение “задържане под стража“ ще бъде разгледана днес от Софийски апелативен съд, съобщава БНТ.

Мярката беше постановена от Окръжния съд в Кюстендил по силата на европейска заповед за арест, издадена от гръцките власти.

Михайлов е разследван за участие в организирана престъпна група, въоръжен грабеж и нанасяне на тежка телесна повреда. Според гръцкия Наказателен кодекс тези деяния се наказват изключително строго, като за тях се предвижда наказание до доживотен затвор.