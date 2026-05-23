Приведоха прокурорския син Васил Михайлов в затвора

От Министерството на правосъдието съобщиха, че прокурорският син Васил Михайлов е приведен в софийския затвор. Припомняме, че той беше задържан в петък вечерта.

В акция на ГДБОП той беше локализиран в столичния квартал “Свобода“.

Разследващите споделиха, че са го следели от много време – по-активно през последните два месеца. За този период той е сменил десетки адреси.

“Примката се затегна! Белезниците щракнаха. Преди месец ви казах, че работим по този случай. Издирваният беглец от закона, познат с прякора "Прокурорския син“, току-що беше заловен от ГДБОП", написа във Фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев.