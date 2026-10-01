Съдът реши: Прокурорският син остава за постоянно в ареста

Софийският апелативен съд потвърди определението на Окръжния съд-Кюстендил, с което Васил Михайлов остава за постоянно в ареста. Определението е окончателно. Той ще изтърпява мярката за неотклонение, докато излежава остатъка от присъдата си в затвора в Самораново.

Първоначално мярката му за неотклонение беше разгледана от съда в Кюстендил заради издадена от Гърция европейска заповед за арест (ЕЗА), с която се иска той да бъде задържан, припомня БТА.

Адвокатът на прокурорския син Ивайло Юруков посочи пред съда, че Окръжният съд-Кюстендил е наложил мярка за неотклонение “задържане под стража“ заради ЕЗА от Гърция. Според гръцките закони престъпленията, за които го обвиняват, са тежки и той може да бъде осъден на доживотен затвор. Въпреки това в ЕЗА няма никакви документи, подкрепящи твърдението, че Михайлов е виновен.

Няма опасност да се укрие

Адвокат Юруков посочи още, че няма опасност Михайлов да се укрие или да извърши друго престъпление, ако му бъде наложена по-лека мярка за неотклонение.

Според прокурор Росица Слабакова постоянният арест е най-адекватната мярка за неотклонение заради историята на Михайлов. Тя посочи, че той е обвиняем по няколко дела, като едно от тях е за жесток побой. Също така той се е укривал повече от девет месеца.

В последната си дума пред съда Михайлов посочи, че няма какво да каже. В началото на заседанието той заяви, че ще остане с качулка в залата, защото е с променен външен вид и не иска да бъде сниман. Под якето му се виждаше дълга брада. В края на заседанието съдът му наложи глоба от 250 евро, затова че не си е свалил качулката.