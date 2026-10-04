В кадър: "Колежа" потъна в цветя, феновете на Ботев се сбогуват с Илиян Филипов

Десетки привърженици на Ботев Пловдив продължават да се събират пред стадион "Христо Ботев", за да почетат паметта на убития собственик на клуба Илиян Филипов, предаде БГНЕС.
Феновете на "жълто-черните" оставят цветя и венци пред стадиона, а на "Колежа" е поставен голям транспарант със снимка на бизнесмена.
В сряда привържениците на "канарчетата" организираха и бдение в негова памет.
Убит след футболен мач
Илиян Филипов беше застрелян в главата близо до дома си около 01:00 часа на 30 септември, след края на двубоя от Лигата на нациите между България и Естония.
По случая вече е задържан човек, за когото се предполага, че е извършител на убийството.
"Колежа" се готви за емоционален мач
Очаква се стадион "Христо Ботев" да бъде пълен на 10 октомври, когато Ботев Пловдив приема Славия в двубой от Първа лига.
Мачът ще бъде първото домакинство на "канарчетата" след убийството на собственика на клуба и се очаква привържениците отново да отдадат почит на Филипов.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.