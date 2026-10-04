В кадър: "Колежа" потъна в цветя, феновете на Ботев се сбогуват с Илиян Филипов

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Десетки привърженици на Ботев Пловдив продължават да се събират пред стадион "Христо Ботев", за да почетат паметта на убития собственик на клуба Илиян Филипов, предаде БГНЕС.

Феновете на "жълто-черните" оставят цветя и венци пред стадиона, а на "Колежа" е поставен голям транспарант със снимка на бизнесмена.

В сряда привържениците на "канарчетата" организираха и бдение в негова памет.

Убит след футболен мач

Илиян Филипов беше застрелян в главата близо до дома си около 01:00 часа на 30 септември, след края на двубоя от Лигата на нациите между България и Естония.

По случая вече е задържан човек, за когото се предполага, че е извършител на убийството.

"Колежа" се готви за емоционален мач

Очаква се стадион "Христо Ботев" да бъде пълен на 10 октомври, когато Ботев Пловдив приема Славия в двубой от Първа лига.

Мачът ще бъде първото домакинство на "канарчетата" след убийството на собственика на клуба и се очаква привържениците отново да отдадат почит на Филипов.