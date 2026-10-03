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В почит към Илиян Филипов: над 10 000 фенове на Ботев с билети за мача със Славия

Двубоят е на 10 октомври

03.10.2026 | 11:27 ч. 5
В почит към Илиян Филипов: над 10 000 фенове на Ботев с билети за мача със Славия

Сериозен интерес от страна на феновете на Ботев Пловдив към домакинството на Славия на 10 октомври отбелязват организаторите. Двубоят е от 11-ия кръг на Първа лига и ще се играе на стадион "Христо Ботев" от 20:00 часа.

Над 10 000 места вече са заети, а билети са останали единствено за Трибуна Север и Трибуна Юг.

Този мач ще бъде много повече от футбол, тъй като „жълто-черното“ семейство ще се събере, за да почете паметта на своя президент Илиян Филипов, който беше убит.

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