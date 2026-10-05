В САЩ: 7-годишно бе намушкано до смърт от луда непозната посред бял ден

7-годишно момиче е било намушкано смъртоносно посред бял ден на улица в Чикаго, след като непозната жена се приближила до него отзад и го нападнала без видима причина.

Жертвата е Едимари Ернандес Чакон. Нападението е станало малко преди 12:00 ч. в квартал Чатъм в южната част на града.

По данни на местните медии Едимари вървяла по улицата, хваната за ръка с друга жена, когато непознатата се затичала към нея отзад и я намушкала няколко пъти в гърба с остър предмет.

Кадри от охранителни камери показват момичето малко преди атаката, а секунди след нея свидетели се втурват да помогнат.

Едимари е откарана по спешност в детска болница, но въпреки усилията на лекарите по-късно е обявена за починала.

Нападателката е задържана от минувачи

Предполагаемата извършителка не успяла да избяга.

Хора, станали свидетели на случилото се, я задържали на място и не ѝ позволили да напусне района до пристигането на полицията.

При борбата с тях жената получила наранявания и по-късно била откарана в болница за лечение. След това е задържана от полицията.

Самоличността ѝ засега не е обявена.

Няма данни Едимари да е познавала жената, а разследващите все още се опитват да установят какво е предизвикало нападението и дали изобщо е имало конкретен мотив.

"Не знам накъде отива този свят"

Случаят разтърси хората в квартала.

"Просто не знам накъде отива този свят... 7-годишно момиче да бъде намушкано по този начин", каза местната жителка Денеста Фрийман пред WLS. "Никога не съм мислила, че ще стигнем дотук. Никога. Тези деца днес дори не получават възможност да изживеят живота си", добави тя.

Друга жена, пожелала да остане анонимна, каза, че новината я е засегнала особено силно, защото самата тя има дъщеря на същата възраст.

"Като майка ме боли. Дъщеря ми е на същите години. Чувствам се така, сякаш това е моето дете", сподели тя.

Местните власти благодариха на хората, които са се намесили

Общинският съветник Мишел Харис заяви, че е "дълбоко натъжена от безсмисленото нападение" в квартала.

Тя благодари на минувачите, които са се намесили почти веднага, помогнали са за задържането на заподозряната и са повикали помощ.

По думите ѝ действията им "може да са предотвратили още по-голяма трагедия".

"Нито едно дете не бива да преживява насилие или страх, докато просто върви по тротоара", каза Харис.

Полицията в Чикаго продължава разследването, а мотивът за нападението остава неизвестен, пише New York Post.