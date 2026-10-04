Любовен триъгълник или пари? Цветанов с две версии за убийството на Илиян Филипов

Неуредени финансови отношения най-вероятно стоят зад убийството на бизнесмена и собственик на Ботев Пловдив Илиян Филипов, но версията за любовен триъгълник също не трябва да бъде изключвана. Това коментира бившият вътрешен министър Цветан Цветанов пред NOVA.

По думите му на този етап властите твърдят, че разполагат с достатъчно доказателствен материал срещу задържания за убийството. Цветанов обаче смята, че ключов въпрос пред разследването е какъв точно е бил характерът на отношенията между Филипов и обвиняемия.

"Ако приемем, че това е финансовата част, е важно да се разбере по какъв начин те са имали толкова сериозни отношения. Дали тук вече не излизат някакви финансови потоци, генерирани от престъпна дейност и са били изпирани през строителство или друг тип от официалните дейности на Филипов", заяви Цветанов.

Той подчерта, че това е версия, която според него трябва да бъде проверена от разследващите, а не установен факт.

Версията за любовен триъгълник

Цветанов коментира и друга версия, за която по думите му се говори в Пловдив.

Той посочи, че престъплението е извършено близо до дома на жена, за която се твърди, че е била в отношения с Филипов.

"Говори се в Пловдив, че и Мегеров е имал отношения с нея", заяви бившият вътрешен министър.

Според него това обстоятелство също трябва да бъде проверено, макар че като по-вероятна версия той определя конфликт, свързан с финансови отношения.

Не смята, че убийството е планирано дълго

Цветанов изрази мнение, че престъплението вероятно не е било подготвяно продължително време.

Според него допуснатите слабости и бързото установяване и задържане на предполагаемия извършител подкрепят подобна хипотеза.

"Ако е имало поръчково убийство, едва ли щеше да се стигне толкова бързо до физическия извършител", коментира той.

Цветанов отбеляза, че оръжието, с което е извършено убийството, все още не е установено и това остава една от задачите пред разследването.

Според него трябва да бъде проверено и обкръжението на обвиняемия, за да се установи дали други хора имат отношение към събитията, довели до убийството.

Той призова и да бъде осигурена необходимата защита на задържания, включително срещу евентуални действия срещу самия себе си.

Илиян Филипов беше прострелян около 1:00 часа на 30 септември в Пловдив. За убийството е обвинен 51-годишният С.М., а прокуратурата посочи като първоначален мотив неуредени финансови отношения между двамата.

Разследването продължава, като прокуратурата проверява различни версии и евентуална съпричастност на други лица.