От игра до трагедия: Младеж уби приятелката си и се самоуби

Млада двойка от Аляска е мъртва след трагичен инцидент с огнестрелно оръжие, започнал като предполагаема "игра" и завършил с две жертви.

По данни на полицията във Феърбанкс около 21:12 ч. на 16 септември на спешния телефон 911 постъпил сигнал, че мъж случайно е прострелял приятелката си в жилище в града.

Човекът, който подал сигнала, останал на линията, докато полицаите пътували към адреса. Междувременно диспечерите чули суматоха на заден фон.

Когато служителите пристигнали, открили 21-годишната КлоиРей Макбрайър мъртва, а приятеля ѝ - 22-годишния Ландън Лоранс - в критично състояние. Той бил откаран в болница, където по-късно също починал, съобщава People.

Насочил револвера към нея, докато си "играел" с оръжието

В хода на разследването станало ясно, че малко преди трагедията Лоранс боравел с револвер и го насочвал към Макбрайър.

Според полицията именно тогава оръжието произвело изстрел и младата жена била простреляна смъртоносно.

Приятел на Лоранс, който бил на мястото, веднага се обадил на 911.

"Докато линията с диспечера все още била отворена, обадилият се опитал физически да се намеси, след като Лоранс взел друго огнестрелно оръжие и се прострелял", съобщиха от полицията.

Свидетелят по-късно бил разпитан от детективи и според властите няма данни да е участвал в стрелбата.

"Тя беше слънцето на семейството"

Близките на КлоиРей я описват като жизнена, общителна и грижовна млада жена.

Майка ѝ Аманда Хупър я нарече "слънцето на семейството".

КлоиРей била родом от Алабама и наскоро била приета в Университета на Аляска във Феърбанкс.

"Обичаше да бъде център на вниманието. Беше толкова жизнерадостна, искаше да разговаря с всички. Пееше, помагаше на хората", разказва майка ѝ.

Лоранс бил военнослужещ и служел във Fort Wainwright - военна база край Феърбанкс.

По думите на майката на Клои двамата дори обсъждали годеж.

"Веднъж тя отиде във Феърбанкс за уикенда, после се върна и ми каза: "Мамо, той е наистина добро момче". Говорих и с майка му, семейството му ми се стори много добро. Говореха за годеж този уикенд... и после се случи всичко това", разказва Хупър.

Близката приятелка на Клои, Марли Уокър, я описва като "един от най-прекрасните и най-близките приятели, които някога съм имала".

"Беше красива отвътре и отвън", казва тя.

"Не съм ядосана на семейството му"

След смъртта на дъщеря си Хупър подчерта, че не изпитва гняв към семейството на Лоранс.

"Това беше извън техния контрол - те не можеха да направят нищо. Боли ме, защото не знам какво точно се е случило. Знам, че дъщеря ми обичаше Ландън, и знам, че Ландън обичаше Клои."

Полицията във Феърбанкс определи случилото се като "трагична и предотвратима загуба на човешки живот" и използва случая, за да напомни колко опасно може да бъде небрежното боравене с оръжие.

"С огнестрелните оръжия винаги трябва да се борави отговорно и безопасно. Никой не трябва да участва в игри или други действия с оръжия, които могат да изложат човек на риск от нараняване или смърт", заявиха от полицията.

Разследването на случая продължава, пише People.