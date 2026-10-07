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Мъж е задържан за домашно насилие над 23-годишната му партньорка

24-годишният е нанасял физически и психически тормоз на жената

07.10.2026 | 02:35 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

24-годишен мъж от село Дренов е задържан за физически и психически тормоз над 23-годишната жена, с която живее на семейни начала, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Ловеч.

Сигналът за скандал между двамата е подаден около 00:30 часа на 6 октомври. Инцидентът е станал в центъра на Ловеч, а веднага след получаването на сигнала към мястото е изпратен полицейски автопатрул.

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След изясняване на обстоятелствата 24-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. На жената е оказано съдействие съгласно Закона за защита от домашното насилие.

По случая е започнала проверка, а работата на полицията продължава.

В края на септември 58-годишна жена в Троян също подаде сигнал за домашно насилие срещу партньора си, пише БТА.

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