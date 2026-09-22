Мъж на 43 години е задържан за домашно насилие, набил баща си

Мъж на 43 години е задържан за нанесен побой на 75-годишния си баща в самуилското село Хума. Сигналът е подаден от кмета на селото в Районното управление (РУ) в Исперих, съобщиха от МВР в Разград.

Пострадалият е получил телесни повреди и болки вследствие на нападението. Извършителят е задържан на място в сградата на РУ-Исперих. На възрастния мъж е предоставена информация съгласно Закона за защита от домашно насилие. По случая се води проверка, допълниха от полицията в Разград.

Ръст с 15,57 процента на престъпленията в условия на домашно насилие през 2025 г. в сравнение с 2024 г. показва полицейската статистика. По данни на областната полиция в Разград над 60 процента от сигналите за домашно насилие в Разградско са подадени от малките населени места.