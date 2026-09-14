Жестокост в Монтанско: Мъж острига приятелката си и гаси фасове по тялото ѝ

Жестоко насилие над жена от Монтанско разследва полицията. 45-годишен мъж нанесъл телесни повреди на 41-годишната си приятелка.

Агресията е станала на 12 септември в село Черни връх.

Той остригал косата ѝ с машинка, а по цялото ѝ тяло и лицето гасил фасове.

В хода на разследването е изяснено, че през август мъжът отново подстригал жената против волята ѝ, а в дните след последното нападение я заплашвал с убийство.

Мъжът е задържан за 72 часа и е привлечен като обвиняем за причиняване на средна телесна повреда с особена жестокост, принуда и закана с убийство.