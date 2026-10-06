Лидерът на "Кръв и чест" в Пловдив остава окончателно в ареста

Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивската фракция "Кръв и чест", свързвана с неонацистки движения, остава окончателно в ареста. Апелативният съд в Пловдив отказа да измени мярката му за неотклонение, предаде БГНЕС.

Заседанието претърпя неочакван обрат, след като прокуратурата също поиска Колев да бъде освободен от ареста. Представителят на държавното обвинение предложи мярката му да бъде заменена с "домашен арест" или парична гаранция, но съдът не прие искането.

Прокуратурата поиска по-лека мярка

Според апелативните магистрати по делото има достатъчно данни, които сочат съпричастност на Колев към престъплението, за което е обвинен.

В хода на разследването са събрани нови доказателства и са разпитани допълнителни свидетели, сред които и свидетел с тайна самоличност.

Съдът приема още, че съществува реална опасност Колев да се укрие или да извърши ново престъпление, ако бъде освободен при по-лека мярка за неотклонение.

Арестуван при акция на ДАНС и полицията

Ивайло Колев беше задържан на 15 август при съвместна операция на ДАНС и полицията в Пловдив.

Първоначално Районната прокуратура му повдигна обвинение за проповядване на дискриминация и омраза. Впоследствие обвинението беше преквалифицирано, а случаят премина в Окръжната прокуратура в Пловдив.

След решението на Апелативния съд Колев остава задържан под стража.