Лидерът на "Кръв и чест" остава зад решетките, двама са освободени под гаранция

Пловдивският окръжен съд потвърди решението на Районния съд и остави в ареста Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на организацията "Кръв и чест".

Бащата и синът Ивелин и Теодор Велеви са освободени под парични гаранции от съответно 1000 и 800 евро.

Колев обжалва решението да остане в ареста, а прокуратурата протестира освобождаването на двамата Велеви и настоя те също да бъдат задържани под стража.

Прокуратурата: Клубът агитирал млади хора

Прокурор Галина Андреева-Минчева заяви пред съда, че членовете на клуба са около 40-50 души.

Според държавното обвинение групата е привличала млади хора и е водела активна агитация сред тях. По данни на прокуратурата Теодор Велев е подбирал и водил част от младежите.

Андреева-Минчева заяви още, че клубът е бил създаден от Колев с цел открито насаждане на вражда, привличане на последователи и отправяне на призиви за насилие, основно срещу чужденци и представители на различни малцинства.

Тя припомни и нападението над непалски граждани, в което според обвинението е участвал 18-годишният Велев, пише БТА.

18 души бяха задържани при акция

В съдебната зала прокурорът коментира и че заради близостта на клуба до Младежкия хълм, където след побой от непълнолетни почина 37-годишният Георги Кузев, групата се е притеснявала от полицейски проверки.

По тази причина била организирана среща с адвокат, който да разясни правата на членовете.

При акция на 15 август в частен клуб в Пловдив бяха задържани общо 18 души, за които се твърди, че са свързани с международната неонацистка организация "Кръв и чест".

Обвинения бяха повдигнати на трима души - Ивайло Колев, Ивелин Велев и Теодор Велев.