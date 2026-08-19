Янкулов: Разпространяването на неонацистка идеология е престъпление

Бившият правосъден министър Андрей Янкулов твърди, че разпространяването на неонацистка идеология - дали чрез медии или от уста на уста, съставлява престъпление,

“Въпросът е, доколко е доказано разпространяването на подобна идеология от тези 18 човека”, каза пред БНТ Янкулов по повод арестите и обвиненията около “Кръв и чест”.

Бившият министър коментира правото на свободно изразяване или престъпление против правата на граждани е съществуването от години на неонацисткия клуб “Кръв и чест”, както и могат ли ДАНС и МВР, без прокуратурата, да се справят с неоцистката радикализация.

"Има един в ареста, значи за него съдът е намерил доказателства за такова престъпление. А другите какво касателство имат, е въпрос на доказване по конкретното дело. Няма как да коментирам, не съм запознат със събраните доказателства", каза Янкулов.

Той коментира доказването на престъпление ли е проповядването на идеология със свастика по тялото и каза, че се навлиза в сериозна конкретика.

"Ако имаш по себе си символи и са видими, и така ходиш по улиците, предполагам, че би се тълкувало от различните органи на съдебната власт. Личното ми мнение е, че демонстрирането на символи, свързани с нацизма, категорично се включва в това понятие. Излагане на публичен показ се осъществява и влиза в този състав на престъпление, защото хората се запознават с тези символи, стават обществено достояние. Но това е въпрос на казуистика. Ако се касае за затворен клуб и не излиза от въпросния клуб – приятелски кръг, могат да имат татуировки на скрити места и те се оценяват по различен начин. Въпросът е на конкретика по досъдебното производство”, обясни екс министърът.

Разпространяване на идеология

Според Янкулов проповядването няма общо с извършването на престъпление, свързано с насилие.

"Проповядването е свързано с разпространяване на идеология, което може да стигне до определен кръг. А извършването престъпление е свързано с насилие - различно е. Тук доколкото разбирам от публичната информация за въпросните лица, не е повдигнато обвинение и не са привлечени засега за конкретни насилствени престъпления, а за проповядване. Въпросът е доколко и как е доказана тази дейност, по този престъпен състав, в тази акция на МВР с тези 18 лица и доколко има данни, че те са участвали", коментира Янкулов.

Според него активността на МВР е кратковременна и се изразява в гръмки полицейски акции с много арести, но това не води до по-нататъшен наказателно-правен резултат.

“И тук от 18 арестувани - само 3 обвиняеми. Акцията е да се притъпи общественото внимание. Действително проблем е, че подобни групи би трябвало да бъдат следени от правоохранителните органи, основно от ДАНС и МВР, защото подобни групи често не ограничават дейността си само до събирания в затворени клубове. Често са проводник и на други престъпления – разпространение на дрога и би трябвало да са известни на органите, а и престъпната им дейност да бъде документирана и да има събрани доказателства”, каза още Янкулов.