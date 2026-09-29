Повдигнаха по-тежко обвинение на сочения за лидер на „Кръв и чест“

Ново, по-тежко обвинение е повдигнато на Ивайло Колев – сочения за лидер на пловдивския клуб „Кръв и чест“, който се свързва с неонацистки движения.

Заради преквалификацията на престъплението разследването вече е под наблюдението на Окръжната прокуратура в Пловдив.

Колев остава в ареста, след като беше задържан при акцията на ДАНС заедно с още двама души – баща и син, които по-късно бяха пуснати от съда под парични гаранции. Вчера той отново се изправи пред магистратите с искане да бъде пуснат на свобода и спрямо него да бъде взета по-лека мярка за неотклонение. Жалбата му обаче бе категорично отхвърлена.

В хода на разследването са събрани нови доказателства.

Първоначално Колев беше обвинен в проповядване или подбуждане към омраза и дискриминация. Сега обвинението е по по-тежките алинеи на същия член от Наказателния кодекс. Те се отнасят до организиране, ръководене или участие в група, която си поставя за цел извършването на подобни престъпления. Делото вече е в Окръжната прокуратура.

Припомняме, че при акцията на ДАНС и полицията беше разкрит клубът на организацията в града.

Според разследването в него са били привлечени около 40 души, сред които и непълнолетни, а желаещите да станат членове са преминавали през така наречения „пробен период“.

За да докажат своята лоялност, те е трябвало да извършват насилие срещу представители на групи, към които организацията проповядва омраза, както и да предоставят физически или видео доказателства за нападенията си пред самия Колев. Клубът е функционирал не като място за социализация, а като средище за разпространение на екстремистки послания и подбуждане към агресия.