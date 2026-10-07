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26-годишен изпрати словак в болница с четири счупени ребра и хематом

Мъжът от село Прелез е задържан за тежкия побой

07.10.2026 | 12:55 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

26-годишен мъж е задържан за побой над 36-годишен словак в Шумен, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Нападението е станало около 20:50 часа на 5 октомври в района на бензиностанция на ул. "Ген. Драгомиров". Пострадалият е откаран в шуменската болница, където лекарите са установили фрактури на четири ребра, хематом на лявото око и контузни рани по десния крак.

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След предприети незабавни оперативни действия полицията е установила предполагаемия извършител - 26-годишен мъж от село Прелез. Той е задържан.

По случая е образувано досъдебно производство, като причините и обстоятелствата около побоя се изясняват.

Друг случай на насилие беше регистриран в Шумен и на 23 септември, когато полицията задържа шофьор, употребил алкохол, след като нанесъл удари с юмрук на портиер в местната болница, пише БТА.

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