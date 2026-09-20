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Побой заради момиче прати младеж в болница

Инцидентът е от Разград

20.09.2026 | 14:26 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Побой в Разград прати младеж на 18 години от Цар Калоян в болница, съобщава ОД-МВР, цитирани от БТА.

След подадена жалба са предприети действия на полицейски служители, които са установили извършителите на деянието в района на гимназия в центъра на града. Те са на 20-годишна възраст от Исперих и Сливница и са задържани в сградата на Районното управление. 

Пострадалият е настанен в болница с мозъчна травма и кръвоизлив. 

Говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева каза, че причината за конфликта е момиче.

По случая се води досъдебно производство.

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