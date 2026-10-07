Инфлуенсърка уби партньора си и трите си деца, след което се самоуби

33-годишна инфлуенсърка е убила партньора си и трите си деца, след което е сложила край на живота си в Мексико - само часове след като публикувала зловещи послания в социалните мрежи за своята "лоша страна" и желанието си да отмъщава на хора, които са я наранили, съобщава New York Post.

Синди Тамес застреляла смъртоносно 28-годишния си партньор Леодегарио Моя и двама от синовете си - 12-годишния Кристиан и 11-годишния Бруно - в семейния им дом в Монтеморелос, Мексико, в сряда.

След това инфлуенсърката потеглила с джипа си заедно с най-малкия си син - 2-годишния Густаво. Според главния прокурор Хавиер Флорес Салдивар по-късно тя убила и детето, а след това се самоубила в автомобила.

В джипа е открит пистолет калибър .38. По думите на прокуратурата гилзите, намерени на мястото, където Тамес е сложила край на живота си, съвпадат с тези, свързани с жертвите, открити в семейния дом.

Часове по-рано публикувала тревожни послания пред 70 000 последователи

Разследващите сега обръщат специално внимание на последните публикации на Тамес, която имала около 70 000 последователи в TikTok.

Само часове преди убийствата тя публикувала видео, заснето в движеща се кола, с думите: "Не всеки познава лошата ми страна." Към него добавила още по-мрачно послание: "Бих подпалила собствената си къща само за да гледам как тази на съседа ми гори, дори да знам, че и аз ще пострадам."

И това не била единствената публикация с подобен тон. В други свои видеа и съобщения инфлуенсърката говорела за отмъщение срещу хора, които според нея са я наранили.

"Мога да го понеса, но мога и да ти го върна двойно по-силно, така че не си мисли, че ми пука - мога да бъда два пъти по-голяма кучка от теб", гласи една от публикациите ѝ.

В друга тя пише: "Вероятно съм също толкова отвратителен човек като теб, може би дори по-лош, но никога не прецаквам някого, освен ако той първо не е прецакал мен."

Разследват и финансовите ѝ занимания

Истинското име на инфлуенсърката е Синтия Абигайл Тамес Ривера.

По информация на New York Post тя се занимавала и с отпускане на заеми, както и с покупко-продажба на различни вещи - сред тях часовници, автомобили, бижута и мобилни телефони.

Властите проверяват дали тези нейни занимания имат някаква връзка със случилото се.

Към момента не е обявен окончателен мотив за убийствата, а разследването продължава.