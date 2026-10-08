34-годишен седна зад волана с 3,77 промила, отказа кръвна проба

34-годишен мъж е задържан, след като е бил засечен да шофира с 3,77 промила алкохол в Аксаково. Водачът е спрян за полицейска проверка около 20:40 часа на 7 октомври.

Шофьорът е задържан за срок до 24 часа, а срещу него е образувано бързо производство.

Подобна концентрация на алкохол е свързана със сериозно нарушаване на координацията, преценката и способността за реакция, което създава изключително висок риск както за водача, така и за останалите участници в движението.

Работата по случая продължава, пише БНТ.