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34-годишен седна зад волана с 3,77 промила, отказа кръвна проба

Шофьорът е задържан за срок до 24 часа

08.10.2026 | 12:31 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

34-годишен мъж е задържан, след като е бил засечен да шофира с 3,77 промила алкохол в Аксаково. Водачът е спрян за полицейска проверка около 20:40 часа на 7 октомври.

Шофьорът е задържан за срок до 24 часа, а срещу него е образувано бързо производство.

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Подобна концентрация на алкохол е свързана със сериозно нарушаване на координацията, преценката и способността за реакция, което създава изключително висок риск както за водача, така и за останалите участници в движението.

Работата по случая продължава, пише БНТ.

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