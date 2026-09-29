Пиян шофьор предизвика катастрофа във Видин

43-годишен мъж е задържан, след като шофирал с 1,96 промила алкохол и предизвикал катастрофа във Видин, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е подаден около 12:30 часа вчера. Катастрофата е станала на кръстовището между улиците "Железничарска" и "Васил Левски".

По данни на полицията 43-годишният мъж управлявал личния си автомобил "ВАЗ", когато не осигурил предимство и се сблъскал с "Фиат", шофиран от 40-годишен мъж.

Отказал кръвна проба

При проверката с дрегер пробата на водача на "ВАЗ"-а отчела 1,96 промила алкохол.

Мъжът отказал да даде проби за изследване в МБАЛ - Видин и е задържан за срок до 24 часа. Автомобилът му е иззет по надлежния ред.

Пробата за алкохол на 40-годишния водач на "Фиат"-а е отрицателна.

На мястото е извършен оглед, а по случая е образувано бързо производство.

Над 300 проверени автомобила за денонощие

За периода от 5:00 часа на 28 септември до 5:00 часа тази сутрин полицията във Видинско е реагирала на 21 сигнала от граждани.

Проверени са 286 души и 304 моторни превозни средства. За установени нарушения са съставени 13 акта и 54 фиша.

В края на август друг шофьор във Видин беше задържан с 2,27 промила алкохол, след като също предизвика катастрофа в града, пише БТА.