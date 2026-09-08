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Пиян шофьор катастрофира в Тетевен, петима са ранени

Дрегерът е показал 1,45 промила алкохол

08.09.2026 | 13:18 ч. Обновена: 08.09.2026 | 13:19 ч. 2
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Лек автомобил, управляван от 35-годишен шофьор, е катастрофирал самостоятелно в землището на Тетевен, съобщават от МВР в Ловеч.

Инцидентът е станал на 6 септември, като са ранени общо петима мъже, пътували в автомобила. Пробата за алкохол на водача от с. Васильово е отчела 1,45 промила в издишания въздух. Образувано е досъдебно производство.

През трите почивни дни на територията на областта са регистрирани още две пътнотранспортни произшествия. На 5 септември в с. Орляне, община Угърчин, лек автомобил е отнел предимството на мотоциклет. След сблъсъка е установено, че моторът е управляван от 16-годишен неправоспособен младеж. Той е откаран в болница, за живота му няма опасност. 

Другото пътнотранспортно произшествие е от 7 септември в Ловеч. Около 19:00 ч. на кръстовището между улиците „Панайот Волов“ и „Княз Имеретински“ лек автомобил е отнел предимството и е ударил мотоциклет, управляван от 20-годишен мъж. Пострадал е мотоциклетистът, който след медицински преглед е освободен. На виновния водач е съставена глоба с фиш.

От полицията съобщават още, че е задържан 48-годишен мъж от Угърчин, след като на 7 септември, около 00:30 ч., е установен да управлява лек автомобил след употреба на алкохол, с концентрация в издишания въздух 2,9 промила. Образувано е бързо производство и работата по него продължава.

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