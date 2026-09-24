Пиян шофьор удари портиер на болницата в Шумен

50-годишен мъж от Шумен е задържан, след като шофирал с 1,45 промила алкохол и по данни на полицията час по-рано нанесъл удари с юмрук на портиер в болницата в града.

Малко след 8:00 ч. в сряда полицаи проверили водача в двора на болничното заведение. Той управлявал лек автомобил "Мерцедес А-140" с шуменска регистрация.

Направеният тест с дрегер отчел 1,45 промила алкохол в издишания въздух.

В хода на проверката служителите на реда установили, че мъжът е съпричастен и към друг инцидент, станал около час по-рано.

По данни на Областната дирекция на МВР в Шумен 50-годишният нанесъл удари с юмрук на 61-годишен мъж, който работи като портиер в болницата и по това време изпълнявал служебните си задължения.

Шофьорът е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен.

По случая с управлението на автомобил след употреба на алкохол е образувано досъдебно производство. Започната е и проверка за нанесена лека телесна повреда, като материалите са приобщени към производството.

Случаят идва ден след като на 23 септември полицията в Шумен задържа друг водач, шофирал с 2,56 промила алкохол. На 10 септември в града беше арестуван и 40-годишен мъж за насилие над 39-годишна жена, с която живее на семейни начала, пише БТА.