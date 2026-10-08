Отложиха освобождаването на Пи Диди, заради лукса зад решетките

Шон "Диди" Комбс ще остане в затвора по-дълго от първоначално предвиденото. Според актуализираните данни на Федералното бюро по затворите на САЩ музикалният магнат вече трябва да бъде освободен на 2 март 2028 г., вместо на 21 януари същата година.

Промяната идва на фона на публикации, според които Диди е разполагал с редица забранени вещи и необичайни привилегии зад решетките - от мобилен телефон и специално приготвена храна до масажи и скъп коняк. От Федералното бюро по затворите обаче отказват да кажат защо датата му за освобождаване е променена и няма официално потвърждение, че двете неща са пряко свързани.

"От съображения за поверителност, безопасност и сигурност не коментираме условията на задържане на конкретни лишени от свобода, включително причините за промяна на датата за освобождаване", заявиха от институцията пред People на 7 октомври.

Пи Диди остава в изолатора

Комбс в момента изтърпява присъдата си във федералния затвор FCI Fort Dix в Ню Джърси. По информация на People той продължава да бъде държан в изолация, след като по-рано беше съобщено, че е преместен там след разследване за предполагаеми нарушения на затворническите правила.

Поводът беше материал на NBC News, според който музикалният продуцент е бил забелязан с вещи, които не би трябвало да има, включително мобилен телефон.

Според същата публикация Диди разполагал и с модифициран таблет, чиито ограничения били заобиколени. Твърди се, че чрез него гледал филми и документални продукции, сред които и "Sean Combs: The Reckoning" на Netflix.

Източник на People потвърдил още, че Комбс е бил виждан да използва телефон, за да разглежда Instagram и сексуално откровени снимки, изпратени от бивша негова приятелка.

NBC съобщава и за други предполагаеми привилегии. Според медията за Диди била приготвяна специална храна, получавал масажи и дори бил забелязан да пие коняк.

Твърденията за подобен начин на живот зад решетките предизвикаха допълнително внимание към условията, при които той изтърпява присъдата си.

Осъден е на 50 месеца федерален затвор

Диди получи присъда от 50 месеца във федерален затвор, след като беше признат за виновен по две обвинения за транспортиране на хора с цел проституция.

Процесът в Ню Йорк беше следен изключително внимателно, като Комбс беше изправен и пред значително по-тежки обвинения. По тях обаче беше оправдан. Ако беше признат за виновен и по най-сериозните точки, музикалният магнат можеше да получи доживотна присъда.

След произнасянето на присъдата той беше преместен във Fort Dix - федерален затвор с ниско ниво на сигурност в Ню Джърси. По време на самия процес Комбс беше държан в Metropolitan Detention Center в Бруклин.

Засега Федералното бюро по затворите не посочва какво точно е довело до отлагането на освобождаването му с повече от месец.